Nuorten suosikki Bernie Sanders, 78, on nyt kärkiehdokas Trumpin kaatajaksi – vanhat puheet Neuvostoliitosta voivat koitua ongelmaksi

Bernie Sanders on altis presidentin hyökkäyksille.

Demokraattien presidenttikisan ykkösnimeä Bernie Sandersia pidetään haavoittuvana Trumpin hyökkäyksille. Ykkösnimellä on kolme heikkoa kohtaa.

Bernie Sandersin nousu demokraattipuolueen kärkiehdokkaaksi presidenttikisassa on aiheuttanut poikkeuksellisen ristiriitaisia reaktioita Yhdysvalloissa.

Sandersin laaja kannatus nuorten keskuudessa ja massiivinen ruohonjuuritason kampanjakoneisto ovat herättäneet kunnioitusta vastustajissa. Hänen suosionsa salaisuutta on analysoitu haastatteluissa ja kommenteissa, joissa on korostettu hänen pitkää taisteluaan oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta ja sitä, että Sanders, 78, ei ole perääntynyt vakaumuksestaan arvostelusta huolimatta.

– Hän on vain niin aito ja rehellinen, selitti eräs Sandersin kannattaja Wall Street Journalin toimittajalle kampanjatilaisuudessa New Hampshiressa.

Sandersin voitto osavaltion esivaalissa sekä nousu maanlaajuisten kyselyiden ykköseksi on herättänyt toisaalta myös pelonsekaista kauhua demokraattipuolueessa. Syy: hänen ei uskota pystyvän viemään maaliin puolueen päätavoitetta eli voittamaan Donald Trumpia presidentinvaaleissa marraskuussa.

– Jos hän on ehdokas, me häviämme, nimettömänä pysytellyt demokraattipoliitikko kuittasi Fox Newsille.

Mistä Sandersin väitetty haavoittuvuus johtuu?

Amerikkalaisessa keskustelussa on ollut esillä erityisesti kolme heikkoa kohtaa Sandersin persoonassa ja politiikassa.

1. Sosialisti-leima

Sanders on määritellyt itsensä ”demokraattiseksi sosialistiksi”. Sanalla sosialisti on huono kaiku erityisesti iäkkäämpien amerikkalaisten mielissä, ja sillä on selitetty hänen heikkoa suosiotaan vanhemmissa ikäryhmissä. Nuoret, joille sana ei ole negatiivinen, ovat Sandersin ydinkannattajakuntaa.

Erikoisinta on, että Sanders ei itse asiassa edes ole mikään sosialisti, kuten taloustieteilijä, nobelisti ja New York Timesin kolumnisti Paul Krugman tuoreessa kirjoituksessaan selitti. Silti Krugmankin piti Sandersia ongelmallisena ehdokkaana.

– Sanders ei halua kansallistaa suurimpia teollisuudenalojamme tai korvata markkinoita keskusjohtoisella suunnitelmataloudella. Hän ei ihaile Venezuelaa vaan Tanskaa. Eurooppalaiset kutsuisivat häntä sosiaalidemokraatiksi, ja Tanskan kaltaiset sosiaalidemokratiat ovat itse asiassa varsin mukavia paikkoja elää, Krugman kirjoitti.

Krugman arvioi Sandersin haluavan kutsua itseään sosialistiksi vain sen vuoksi, että se on tehokasta brändäystä ja hyvä shokeerauskeino. Niin kauan kuin Sanders on vain pienen, liberaalin Vermontin osavaltion senaattori, nimityksellä ei ole niin väliä. Tilanne muuttuu heti, kun hän astuu valtakunnanpolitiikan kirkkaimpaan valokeilaan.

– Toivoisin, että hän ei tekisi niin päättäväisesti itsestään oikeistolaisten mustamaalauksen kohdetta, Krugman kirjoitti.

– Jos Sandersista tulee demokraattien presidenttiehdokas, hänen harhaanjohtava kuvauksensa itsestään on lahja Trumpin kampanjalle.

Innokas kannattajajoukko ympäröi Bernie Sndersin Manchesterissa New Hampshiressa maanantaina.

2. Utopistinen politiikka

Myös Sandersin keskeisiä poliittisia linjauksia, eli ilmaista terveydenhoitoa ja koulutusta kaikille, voidaan pitää alttiina Trumpin hyökkäyksille ja vieraina monille äänestäjille. Monet uudistusta kannattavatkaan eivät usko sen toteutumiseen.

Vastikään julkaistun mielipidemittauksen mukaan 58 prosenttia amerikkalaisista vastustaa nykyisen yksityisiin sairausvakuutuksiin perustuvan terveydenhoidon purkamista ja 60 prosenttia ei halua maksaa lisää veroja remontin rahoittamiseksi. Siksi Sandersille uumoillaan vaikeuksia.

– Ilmainen terveydenhoito on hyvä idea periaatteessa, mutta erittäin epätodennäköisesti toteutettavissa käytännössä. Jos Sanders vaatii ilmaista terveydenhoitoa kaikille, hän vie huomion siltä, että Trump haluaa purkaa jo olemassaolevan sosiaalisen turvaverkon, Paul Krugman analysoi.

Demokraattipuolueessa uskotaan, että maltillisempi linja, jossa yksityiset sairausvakuutukset säilyvät, mutta niiden saatavuutta laajennetaan myös köyhälle kansanosalle, tuottaa paremmin tulosta Trumpia vastaan. Tämä Obamacarena tunnettu Barack Obaman uudistus on edelleen suosittu Yhdysvalloissa huolimatta hyökkäyksistä sitä vastaan.

Sanders, joka on virallisesti riippumaton eikä kuulu puolueeseen, ei tällaiseen vaihtoehtoon tyydy, vaan ajaa käytännössä koko nykyjärjestelmän romuttamista.

Perinteisesti puolueiden presidenttiehdokkaat lieventävät poliittisia kantojaan sen jälkeen, kun esivaalit on voitettu ja alkaa kilpa koko vaalien voitosta. Sandersia pidetään kuitenkin hyvin idealistisena ja peräänantamattomana, eikä hänen uskota ryhtyvän kosiskelemaan niin sanottuja maltillisempia äänestäjiä.

Sandersin ei uskota kosiskelevan maltillisina pidettyjä äänestäjiä.

3. Kiistelty menneisyys

Sosialisti-nimitys istuu tiukasta Sandersissa myös siksi, että häneltä löytyy menneisyydestään ymmärtäviä lausuntoja muun muassa Neuvostoliitosta ja Venezuelasta. Sandersin epäonneksi molemmat järjestelmät ajautuivat kaaokseen, ja hänen lausuntonsa niistä voivat nousta vainoamaan vastustajan negatiivisissa vaalimainoksissa.

Demokraattipuolueen kisassa niitä ei ole juuri käytetty aseena häntä vastaan, koska kilpakumppanit eivät halua suututtaa Sandersin kannattajia. Trumpin liittolaisilla ei moisia estoja ole, ja Sandersille on jo nyt ryhdytty ilkkumaan.

Sanders kuuluu ikäluokkaan, jolle oli aikoinaan Yhdysvalloissakin tyypillistä ihailla keskusjohtoisia vaihtoehtoisia järjestelmiä. Fidel Castron Kuubaa hän kehui terveydenhoidon, koulujen ja asuntojen järjestämisestä. Sanders ymmärsi 1980-luvulla myös Nicaraguan sandinisteja, joita vastaan hänen maansa kävi samaan aikaan välillistä sotaa contra-sissejä tukemalla. Nykyisin sandinistien perilliset ovat saaneet Nicaraguan pahasti sekaisin.

1988 Sanders lähti nykyisen vaimonsa Janen kanssa 10-päiväiselle häämatkalle Neuvostoliittoon.

– Otetaan käyttöön molempien maiden systeemien vahvuuksia. Opitaan toisiltamme, hän julisti palattuaan.

Sanders voidaan perustellusti leimata vastarannankiiskeksi Yhdysvaltain ulkopolitiikan pitkässä linjassa, sillä hän on muun muassa tuominnut maansa politiikan Latinalaisessa Amerikassa ja ilmaisi vielä 2000-luvun alussa tukensa Venezuelan itsevaltaiselle johtajalle Hugo Chavezille.

Burlingtonin pormestari Bernie Sanders työhuoneessaan 1985.

Nykyisin Sanders ei kannata Yhdysvaltain puuttumista Nicolas Maduron hallinnon sortoon Venezuelassa eikä hän ole ilmaissut tukeaan oppositiojohtaja Juan Guaidolle, kuten Yhdysvallat ja iso osa EU-maista.

Pelkona on ennen kaikkea se, että presidenttiehdokas Sandersin myötä demokraatit menettäisivät yhden vaaliaseen Trumpia vastaan. Presidentin kuherteluja maailman diktaattorien ja autoritaaristen johtajien kuten Vladimir Putinin kanssa on vaikea nostaa esiin, jos omallakin ehdokkaalla on vastaavissa selittämistä.