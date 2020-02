Koronavirustartuntojen määrä kasvaa Diamond Princess -risteilyaluksella – ”Tämä on nopeasti kehittyvä tilanne”

Tuoreimpien tietojen mukaan Japanissa jumissa olevalla risteilijällä sairastuneita on nyt yhteensä 355.

Japanissa koronaviruksen takia jumissa olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu 70 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sairastuneiden kokonaismäärä risteilijällä on nyt 355, Japanin terveysministeri Katsunobu Kato sanoi sunnuntaina. Sairastuneet siirretään eristetystä risteilyaluksesta hoidettavaksi sairaaloihin Japanissa.

– Meidän on ennakoitava tartuntojen leviämisen varalta ja rakennettava lääketieteellistä järjestelmää, joka keskittyy ponnistelemaan ihmisten vakavien sairastumisten tai kuolemien estämiseksi, Koto kommentoi.

Alus seisoo eristyksissä Jokohaman kaupungin satamassa, ja sen laituri on suljettu ihmisiltä. Aluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella. Laivalla on uutisoitu olevan jumissa noin 3 700 ihmistä.

Yhdysvallat, Kanada ja Hongkong ovat kertoneet järjestävänsä lentokoneita tuomaan Diamond Princess -risteilyaluksella jumissa olevia kansalaisiaan takaisin kotiin.

– Tämä on nopeasti kehittyvä tilanne, ja olemme ryhtyneet lisätoimiin auttaaksemme Yhdysvaltain kansalaisia, Yhdysvaltain Tokion-suurlähetystö on tiedottanut.

Yhdysvaltain Tokion-suurlähetystö on myös kertonut, että kaikki amerikkalaismatkustajat tarkastetaan koronaviruksen varalta ennen kuin heidän annetaan nousta evakuointilennoille. Lisäksi risteilyaluksella olleet amerikkalaiset joutuvat kahden viikon mittaiseen karanteeniin palattuaan Yhdysvaltoihin.

– Oireisia tai tartunnan saaneita matkustajia ei päästetä lennoille, suurlähetystöstä tiedotettiin.

Diamond Princess -alus pantiin karanteeniin heti, kun se saapui Japanin rannikolle helmikuun alussa. Satoja matkustajia ja miehistön jäseniä on vielä testaamatta. Aluksen karanteenin on määrä päättyä 19. helmikuuta.

Reuters kertoo, että Pekingin ilmoittamien tuoreimpien tietojen mukaan koronavirustartuntoja on Kiinassa todettu nyt 68 500 ja kuolemantapauksia 1665, suurin osa Hubein maakunnassa.

Laiva on laiturissa Jokohaman satamassa.