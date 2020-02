Uusia tartuntoja löytyi vähemmän kuin edellisinä päivinä.

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Tartuntoja on nyt yhteensä yli 1 660. Uusia kuolemia kerrottiin olevan 139, mikä on uutistoimisto Bloombergin mukaan saman verran kuin eilen.

Tartuntojen keskuksessa Hubein maakunnassa on todettu yli 1 840 uutta tartuntaa. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, kun uusia tartuntoja on raportoitu vähemmän kuin edellisenä päivänä. Koko maassa yli 68 000 ihmistä on sairastunut.

Kiinan ulkopuolella koronavirus on tappanut neljä ihmistä. Eilen kerrottiin ensimmäisestä kuolemasta Aasian ulkopuolella, kun kiinalaisturisti kuoli Ranskassa.