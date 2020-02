USA:n Pompeo hehkutti liittolaisuutta – Haavisto: ”Särähtänyt korvaan, kun Eurooppaa on kuvattu jopa viholliseksi”

Haaviston mukaan kokouksen pääsanoma näytti kiteytyvän siihen, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on enemmän yhteisiä intressejä kuin riidan aiheita.

Ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr) teki Münchenin turvallisuuskokouksessa erityisen vaikutuksen Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin puhe, jossa tämä nosti esiin, miten pienet maat hyötyvät siitä, että turvallisuuspolitiikassa on yhteistyötä, eikä siinä mennä vain isojen ehdoilla.

– Se oli tulkintani mukaan vähän sellainen eurooppalainen vetoomus transatlanttisten suhteiden puolesta.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Haaviston mukaan kokouksen pääsanoma näytti kiteytyvän siihen, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on enemmän yhteisiä intressejä kuin riidan aiheita. Muiden muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg alleviivasi tätä puheessaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo hehkutti lauantaiaamun puheessaan transatlanttisten suhteiden merkitystä ja nosti sen aluksi hämmästellen esiin Euroopan johtajien Yhdysvalloista antamia huolestuneita lausuntoja.

– Tietysti sitten aina välillä on särähtänyt korvaan, kun Eurooppaa on Amerikan puolelta kuvattu ei vain kilpailijaksi vaan jopa viholliseksi. On hirveän tärkeää, että yhteistyön tunnelma säilyy hyvänä ja asiallisena. Siinä kaikki voivat tehdä enemmän, Haavisto analysoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo.

Haavisto arvioi Euroopan joutuvan luomaan Yhdysvallat-suhdettaan uusiksi myös siksi, että aika on jättämässä sukupolvesta, joka linkittyi vahvasti vanhaan mantereeseen toisen maailmansodan kautta.

– Pitää tehdä enemmän töitä, että suhde säilyy, Haavisto sanoo.

Haaviston korvaan Pompeon ja puolustusministeri Mark Esperin puheissa oli särähtänyt näiden Kiinaa kohtaa suoltama kovistelu. Münchenissä monet Yhdysvaltojen edustajat ovat hyökänneet myös kiinalaisomisteista teknologiajätti Huaweita vastaan.

– Kiina-kovistelu on ollut amerikkalaisilla aika paljon esillä. Eurooppa sitten käyttää ehkä hivenen maltillisempaa kieltä. Euroopassa ollaan sanottu, että teknologiayrityksillekin pitää olla pelisäännöt. Liittyen teknologian käyttämiseen vakoilukysymyksessä tai kansalaisten tunnistamisessa, Huawei on ehkä saanut hyvin suuret mittasuhteet.

Haavisto muistutti, että Kiinan apua tarvitaan esimerkiksi ilmastomuutoksentorjunnassa ja sitäkin pitää rakentaa.

Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sai selitellä Münchenissä viime elokuusta lähtien esittämiään Venäjä-näkemyksiä. Macronin mukaan Euroopan pitäisi ennemminkin lähentyä kuin loitontua Venäjästä. Macron on perännyt Euroopan tarvetta aloittaa strateginen vuoropuhelu Venäjän kanssa.

– Me tarvitsemme strategista dialogia, koska nykyinen tilanne on pahin, jota voimme kuvitella. Puhumme entistä vähemmän ja meillä on entistä enemmän jäätyneitä konflikteja. Meidän pitää pystyä ratkaisemaan niitä, Macron teroitti.

Macron sanoi Münchenissä myös suoraan, etteivät Venäjälle Krimin anastamisen jälkeen asetetut pakotteet ole johtaneet toivottuun lopputulokseen, vaan vastapakotteiden kierteeseen, josta Euroopan maatkin ovat saaneet kärsiä. Macronista Euroopan on katsottava peiliin, kun mietitään syitä, miksi Venäjästä on tullut punaisia linjoja ylittämällä vain määrätietoisempi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Haavisto muistuttaa, että Euroopan oli pakko reagoida Venäjän tekemiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin Ukrainassa ja sanktiot olivat seurausta siitä.

– Tie eteenpäin on Minskin sopimuksen ehtojen täyttämisessä. Vasta sitten sanktioita voidaan keventää tai poistaa. Tämä ei estä keskustelun käymistä, mutta Euroopan yhtenäisyys suhteessa Venäjän toimiin on ollut hirvittävän tärkeää. Itsestäni olisi tärkeää, että Ukrainan umpisolmun avaaminen olisi kuitenkin ykkösasia, johon EU yhdessä pystyy vaikuttamaan.

Haaviston nosti esiin myös Macronin puheet Ranskasta EU:n ainoana ydinasevaltana Britannian lähdettyä unionista.

– Suomalaisesta näkökulmasta koko ydinaseiden leviäminen on suuri kysymysmerkki. Kuulumme pikemminkin siihen ryhmään, joka on toivonut ydinaseetonta maailmaa ja pyrkinyt toimimaan ydinaserajoitusten puolesta. Sellaiseen ajatteluun on kyllä pitkä matka, että olisi yhteinen eurooppalainen ydinase.

Haavisto muistuttaa, ettei keskustelua pystytty oikein käymään EU:ssa Britanniankaan kanssa.

Haavisto verkostoitui Münchenin turvallisuuskokouksessa perjantaina ja lauantaina tiukalla tahdilla. Ulkoministerin laskujen mukaan hänellä oli kahden päivän aikana 25 kahdenkeskistä tapaamista kokouksen kulisseissa. Turvallisuuskokous on tunnettu siitä, että valtiojohtajien on siellä helppoa solmia lennosta kahdenkeskisiä tapaamisia.

– Kiinnostavia kahdenvälisiä tapaamisia oli todella paljon. Syyria- ja Libya-kysymykset puhuttivat eniten.

Haavisto tapasi Münchenissä muiden muassa Turkin ulkoministerin, Jemenin ja Libyan edustajia sekä monia kansainvälistenjärjestöjen johtajia.

Ulkoministeri osallistui eilen illalla myös Ukrainan tilanteesta käytyyn keskusteluun. Yhtenä alustajana keskustelussa toimi yhdysvaltalainen filosofi Francis Fukuyama, joka tunnetaan ajatuksestaan ”historian lopusta”. Fukuyaman mukaan kaikki inhimillisen historian kannalta merkittävä on jo tehty ja ihmiskunnan historian kehitys ideologioiden välisenä taisteluna on suurelta osin päättynyt liberaalin demokratian voittoon.

– Oli kiinnostavaa nähdä Francis Fukuyama livenä. Kahdessa päivässä sai kyllä valtavan määrän kontakteja.

Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen.

Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin vetämässä Ukraina-keskustelussa pohdittiin, tuleeko demokratia voittamaan ja miten maat muuttuvat demokratioiksi.

– Avain oli siinä, miten tärkeä rooli multilateralisella yhteistyöllä on ja sillä, että olemme sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen kannattajia ja miten se suojaa pieniä valtioita. Omassa puheenvuorossani otin esille kansalais- ja ihmisoikeuksien sekä sananvapauden merkityksen erilaisissa tilanteissa.

Haavisto suuntasi Münchenistä takaisin kotiin lauantaina. Edessä oli pyykkäysilta. Huomenna ulkoministeri lähtee jo Brysseliin EU-kokoukseen. Münchenin turvallisuuskokous päättyy sunnuntaina.