USA:n ulkoministeri Pompeo tyrmäsi puheet lännen häviämisestä: ”Suhteiden kuolemaa on vahvasti liioiteltu – olemme yhdessä voittamassa”

Mike Pompeo paikkaili Münchenissä retoriikalla Yhdysvaltojen välejä sen eurooppalaisiin liittolaisiin lännen arvojen ollessa uhattuna niin ulkoa kuin sisältäkin.

Presidentti Donald Trump lähetti ulkoministerinsä Mike Pompeon tänä vuonna Münchenin turvallisuuskonferenssiin paikkailemaan välejään eurooppalaisiin liittolaisiinsa. Pompeo ihmetteli puheensa aluksi Euroopasta Yhdysvaltoihin viime vuosina kantautuneita puheenvuoroja, joissa on epäilty sen sitoutumista transatlanttiseen yhteistyöhön ja läntisen maailman johtajuuteen. Hän luki yleisölle joitakin itseään hämmästyttäneitä kommentteja ja vakuutti:

– Olen täällä tänään kertomassa teille totuuden. Nuo väitteet eivät yksinkertaisesti heijasta todellisuutta millään tavalla. Tuon teille viestin, että transatlanttisten suhteiden kuolemaa on vahvasti liioiteltu. Länsi on voittamassa. Olemme yhdessä voittamassa. Teemme sen yhdessä, Pompeo hehkutti.

Viesti vahvasta lännestä oli selkeästi suunnattu länttä haastaville maille, joiden kärkijoukoissa ovat Venäjä ja Kiina. Pompeo kävi läpi listan asioita, jotka tekevät lännestä lännen ja parhaan vaihtoehdon ihmisten hyvinvoinnille. Samalla hän listasi joukon lännelle keskeisiä perusasioita, joita muut siltä tavoittelevat.

– Tämän vuoksi niin monet ihmiset lähtevät vaaralliselle matkalle Välimeren yli päästäkseen Kreikkaan tai Italiaan, mutta ette näe ihmisten tavoittelevan joukoittain pääsyä maihin kuten Iran tai Kuuba. Samasta syystä ihmiset haluavat opiskella Cambridgessä, eivätkä Caracasissa tai haluavat ryhtyä yrittäjiksi Piilaaksossa, eivätkä Pietarissa.

Pompeo suuntasi sanojaan myös lännen vihollisille Venäjälle, Iranille ja Kiinalle. Erikseen esiin nousi kiinalainen teknologiayhtiö Huawei. Pompeo kävi läpi niiden heikkouksia verrattuna länteen.

– Hyökkäykset suvereniteettia kohtaan luovat epävakautta, köyhdyttävät, orjuuttavat ja ovat perustaltaan hyökkäyksiä niitä vapauksia kohtaan, joita lännen idea puolustaa.

Pompeo hehkutti Yhdysvaltojen kukoistavan, työttömyyden laskeneen ja työmiesten palkkojen nousseen presidentti Trumpin kaudella. Kokouksen teemaksi valittu lännettömyys tuntui Pompeosta suorastaan oudolta ajatuksella. Lännettömyys-termillä halutaan kokouksessa herättää keskustelua siitä, näyttääkö maailma nyt vähemmän läntiseltä, kun sitä haastetaan vahvasti niin sisä- kuin ulkopuoleltakin.

Monet tahot Euroopassa näkevät, että juuri Trump on yksi niistä voimista, joka on repinyt Eurooppaa rikki. Presidentti on toistuvasti patistellut kovilla otteilla Euroopan Nato-maita ottamaan enemmän vastuuta mantereen puolustamisesta nostamalla puolustusbudjettejaan tavoitteena olevaan kahteen prosenttiin maiden bruttokansantuotteesta.

– Olen varma, että monet teistä kokevat olevansa realisteja. Sanon nyt, että länsi on voittamassa. Demokratia on voittamassa. Länsi ei liity tiettyyn alueeseen tai kiinteistöön. Se on mikä tahansa valtio, joka omaksuu mallin, joka kunnioittaa ihmisten vapautta, vapaata yrittäjyyttä ja valtioiden suvereniteettia. Ne kaikki ovat osa ideaa lännestä.

Pompeo otti esiin, että Nato-maat ovat Yhdysvaltojen patistelun jälkeen ryhtyneet maksamaan enemmän omasta puolustuksestaan. Koko puhe oli rakennettu alleviivaamaan, että kiristyvän valtapolitiikan aikana Yhdysvallat ja Eurooppa seisovat yhdessä. Pompeo vakuutti Yhdysvaltojen taistelevan lännen puolesta silmäänsä räpäyttämättä.

– Me pyrimme aina tuomaan liittolaiset ja kumppanit samaan veneeseen kaikessa mitä teemme. Johdamme esimerkillä.

Mike Pompeo puhui Münchenin turvallisuuskokouksessa.

Pompeo alleviivasi Yhdysvaltojen sitoutumista Eurooppaan ottamalla esiin kevään suuren DEFENDER Europe 20 -sotaharjoituksen. Yhdysvaltojen johtamaan harjoitukseen osallistuu suurin määrä yhdysvaltalaisjoukkoja 25 vuoteen Euroopan maaperällä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg alleviivasi aiemmin omassa puheessaan, etteivät Eurooppa ja Yhdysvallat ole erkanemassa toisistaan. Myös hän luetteli asioita, joiden perusteella voidaan sanoa, että Yhdysvallat on vahvasti sitoutunut Euroopan puolustamiseen.

– Nato on monella tavoin ylivoimaisesti paras ilmentymä lännestä. Olemme sitoutuneet puolustamaan ja suojelemaan toisiamme. Todellisuus on, että teemme enemmän yhdessä kuin olemme tehneet hyvin pitkään aikaan. USA investoi enemmän Euroopan turvallisuuteen joukoilla, harjoituksilla ja infrastruktuurilla. Vaikka Yhdysvaltain presidentti on kehottanut liittolaisiaan tekemään enemmän, hän on tunnistanut, niiden tekemän ennennäkemättömän edistyksen asiassa. Eurooppa ja Kanada investoivat nyt enemmän yhteiseen turvallisuuteen, Stoltenberg kehui Trumpin hallintoa.

Stoltenberg painotti, että kiristyvässä valta- ja talouskilpailussa Yhdysvaltojen ja Euroopan on yhdessä puolustettava arvojaan ja tapaansa elää.

– Jotkut sanovat, että vastaus on enemmän Eurooppaa. Olen samaa mieltä. Mutta se on vain osa totuutta, koska enemmän Eurooppaa ei voi tarkoittaa Eurooppa yksin. Jokainen yritys etäännyttää Eurooppaa Yhdysvalloista ei ainoastaan heikennä transatlanttista suhdetta ja kykyämme kilpailla kansainvälisellä areenalla, se myös asettaa Euroopan alttiiksi jakautumiselle. En usko ajatukseen Eurooppa yksin, enkä Yhdysvallat yksin. Uskon Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin yhdessä, Stoltenberg sanoi ja sai salilta aplodit.

Pompeo puolestaan kertoi puheensa lopuksi viettäneensä vuosien varrella paljon aikaa Münchenissä.

– Jos etsitte hyvää oluthuonetta 80-luvun lopulta voin toimia oppaana, hän heitti turvallisuuskonferenssin arvovieraille.