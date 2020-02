Etelä-Carolinan konservatiivit valmistelevat ”Operaatio kaaosta” – tavoitteena sotkea demokraattien esivaalit

Useat republikaanit aikovat äänestää Bernie Sandersia Etelä-Carolinan esivaaleissa.

Jos Christopher Sullivanin villeimmät haaveet toteutuvat, demokraattisen puolueen esivaalien äänestäjistä Etelä-Carolinassa puolet on republikaaneja.

– Vaikka se olisi pienempi osuus, 10 tai 20 prosenttia, voi sillä olla valtava vaikutus, Sullivan sanoi CNN:lle.

– Kai sitä voi kutsua sekaantumiseksi. Olisi hienoa, jos kaikki muut demokraatit syyttäisivät Etelä-Carolinan esivaalien voittajaa huijauksesta, koska hänet valittiin republikaanien tuella, ja siten kaaos ja häiriöt vain jatkuisivat.

Sullivan on konservatiivinen poliittinen aktivisti. Hän aikoo käyttää hyväkseen erikoista tilannetta, joka tämän vuoden esivaaleissa Etelä-Carolinassa nähdään. Demokraatit äänestävät siellä presidenttiehdokkaastaan 29. helmikuuta, mutta republikaanit ovat peruneet omat esivaalinsa.

Toisin kuin useimmissa osavaltioissa, Etelä-Carolinassa jonkin puolueen kannattajaksi rekisteröitynyt äänestäjä saa äänestää myös muiden puolueiden esivaaleissa.

Paikallinen kiista

Etelä-Carolinan konservatiivit ovat jo pitkään kampanjoineet avoimia vaaleja vastaan. Heidän mielestään demokraatit ovat aikaisemmissa vaaleissa äänestäneet maltillisten republikaanien puolesta.

– Me ajattelimme, että ”Jaahas! Mitä jos me järjestäisimme koko osavaltion laajuisen ruohonjuuriliikkeen mennäksemme äänestämään tietyn ehdokkaan puolesta demokraattien esivaaleissa?” Aiheuttaisiko se demokraattien johtajien tai jäsenten keskuudessa riittävästi ahdistusta, jotta he suostuisivat neuvottelemaan suljetuista esivaaleista? Karen Martin sanoi CNN:lle.

Sullivan on nimennyt suunnitelman ”Operaatio kaaokseksi”. Hän ei kannusta äänestämään ketään tiettyä ehdokasta. Martin ja monet muut aikovat sen sijaan äänestää Bernie Sandersia. Monien konservatiivien mielestä demokraattiseksi sosialistiksi julistautunut Sanders olisi helppo vastustaja istuvalle presidentille Donald Trumpille.

Etelä-Carolinan republikaaninen puolue ei ole ottanut suunnitelmaan virallista kantaa.

Perjantaina julkistetun mielipidetiedustelun mukaan Joe Bidenin johto Etelä-Carolinan demokraattien keskuudessa on kaventunut yhdeksän prosenttiyksikköä kahden viime viikon aikana. Bidenia ilmoitti äänestävänsä 28 prosenttia esivaalien todennäköisistä äänestäjistä. Häntä seurasivat Sanders 20 prosentin osuudella ja osavaltiossa ahkerasti kampanjoinut Tom Steyer 14 prosentin osuudella. Muut jäivät alle 10 prosentin.