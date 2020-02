Yhdysvallat aloittaa laajat testit koronaviruksen varalta

Virus on levinnyt jo Afrikkaan saakka, Egypti kertoi panneensa yhden sairastuneen karanteeniin.

Yhdysvallat aloittaa flunssaoireista kärsivien testaamisen uuden koronaviruksen varalta, kertoivat viranomaislähteet perjantaina. Testit tehdään laboratorioissa Los Angelesissa, San Franciscossa, Seattlessa, Chicagossa ja New Yorkissa.

Asiasta kertoneen tartuntatautikeskuksen edustajan Nancy Messonnierin mukaan mahdollisia viruksen saaneita joudutaan testaamaan useita kertoja kahden viikon aikana siltä varalta, että ensimmäisten testien tulos osoittautuisi vääräksi.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä todettu yhteensä 15 koronavirustapausta. Karanteenissa on kuutisensataa ihmistä. Yhdysvallat on asettanut tilapäisen maahantulokiellon sellaisille ulkomaalaisille, jotka ovat lähiaikoina käyneet Kiinassa. Kiinasta palaavat Yhdysvaltain kansalaiset puolestaan voivat joutua karanteeniin.

Egyptissä ensimmäinen tapaus

Egyptin viranomaiset kertoivat perjantaina, että maasta on löydetty ensimmäinen vahvistettu koronavirustapaus. Kyseessä on samalla ensimmäinen Afrikassa todettu tartunta.

Egyptin viranomaiset eivät kertoneet sairastuneen henkilön kansallisuutta tai muita tietoja. Viranomaiset kertoivat ilmoittaneensa asiasta Maailman terveysjärjestölle WHO:lle ja panneensa sairastuneen henkilön karanteeniin.

Koronavirukseen on tähän mennessä kuollut vajaat 1 400 ihmistä. Kolmea lukuun ottamatta kaikki ovat kuolleet Kiinassa.