Al-Holin leiri hautautui lumeen – suomalaisnaiset viestittävät Ylelle: ”Täällä on todella kylmä”

Suomalaiset naiset viestivät Ylelle: Täällä on todella kylmä.

Koillis-Syyriassa sijaitseva al-Holin leiri on peittynyt lumeen.

Alueelle toimiva Rojava Information Center on julkaissut Twitterissä kuvia leiristä. Kuvista näkyy, miten lunta on satanut niin paljon, että teltat ovat paksun lumikerroksen peitossa. Leirille on kasaantunut lumikinoksia.

Rojava Information Center kertoo, että Syyriaan pohjois- ja itäosissa on satanut tällä viikolla rankasti lunta. Sään takia on jouduttu sulkemaan muun muassa Syyrian ja Irakin välinen raja-asema.

Lumipeitettä Azazissa Aleppossa Syyrian pohjoisosassa.

Ylen tavoittama al-Holin leirillä asuva suomalainen nainen kertoo, että lunta on edelleen paljon leirillä.

– Täällä on todella kylmää. Lapset palelevat, onneksi minulla ei ole vauvoja, nainen kertoo Ylelle.

Telttojen päälle kasautuva lumi on naisen mukaan ongelma, koska teltat eivät kestä lunta.

Telttoja lämmitetään kerosiinilämmittimillä. Nainen kertoo Ylelle, että leirissä on jaettu talvivaatteita ja talvikenkiä lapsille.

Al-Holin leirillä on 11 suomalaista naista, joilla on noin 30 lasta. Naiset elivät terroristijärjestö Isisin perustamassa ”kalifaatissa”.

Isis-naiset päätyivät vuosi sitten al-Holin leirille järjestön menetettyä taistelussa viimeiset merkittävät maa-alueensa.