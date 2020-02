Mediat: Suomalaissyntyistä miljonääriä syytetään alaikäisten tyttöjen raiskauksista Yhdysvalloissa – kiistää syytökset

Kymmenen naisen kerrotaan nostaneen joukkokanteen Peter Nygårdia vastaan New Yorkissa torstaina.

Vaatemiljonääri Peter Nygårdin asianajaja kiistää syytökset.

Helsinkiläislähtöistä miljonääriä ja vaateyrittäjää Peter Nygårdia vastaan on nostettu siviilikanne alaikäisten tyttöjen raiskauksista Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat kanadalaiset CBC ja The Globe and Mail.

Kymmenen naisen kerrotaan nostaneen joukkokanteen Nygårdia vastaan New Yorkissa torstaina. Naisten mukaan Nygård olisi pyörittänyt alaikäisten tyttöjen seksikaupparinkiä ja raiskannut heidät Bahamalla sijaitsevalla huvilallaan. Asiasta ei ole nostettu rikossyytteitä.

CBC:n mukaan naisista kolme kertoo olleensa väitettyjen tekojen aikaan 14-vuotiaita ja kolme 15-vuotiaita. Väitettyjen raiskausten kerrotaan tapahtuneen vuosien 2008 ja 2015 välillä.

Medioiden mukaan kanteessa väitetään Nygårdin houkutelleen naisia asuntoihinsa tai Bahaman-huvilalleen lupaamalla näille rahaa tai hyvin palkattuja mallin töitä. Nygårdin juhliin osallistuneet naiset kertovat saaneensa alkoholia tai huumeita ja tulleensa sen jälkeen raiskatuiksi.

77-vuotiaan Nygårdin yhtiöllä on noin 170 naistenvaatteita myyvää liikettä Pohjois-Amerikassa. Nygårdin omaisuuden kerrotaan olevan noin 900 miljoonaa dollaria eli 830 miljoonaa euroa.

Kanadassa kirjoilla olevan Nygårdin asianajaja Jay Prober kiistää syytökset. The Globe and Mailin haastattelussa Prober sanoo kanteen olleen odotettu ja väittää sen liittyvän Nygårdin ja tämän Bahaman-kartanon naapurin vuosikymmenen ajan jatkuneeseen naapuririitaan.

– Peter Nygård odottaa pääsevänsä paljastamaan tämän vedätyksen ja puhdistamaan nimensä lopullisesti, Prober sanoo lehdelle.

Naapuririidan taustalla on väite, jonka mukaan Nygård suurensi Bahaman-tonttiaan luvattomilla ruoppauksilla. Viime marraskuussa Nygård tuomittiin 90 päiväksi vankeuteen ja noin 135 000 euron sakkoihin oikeuden halventamisesta.