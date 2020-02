Voisiko pormestari-Pete oikeasti haastaa Trumpin? Kokematon, lyhyt, nuori, vailla karismaa... – mutta saattaa vedota kansan syviin riveihin

Puolue-eliitin karsastamalle Bernie Sandersille saattaisi aueta mahdollisuus yrittää Trumpin kukistamista, jos samankaltaiset ehdokkaat syövät toistensa kannatusta.

Pete Buttigieg on nuori, valkoinen ja homo. Voi olla, että nämä kolme seikkaa ratkaisevat Buttigiegin vaalimenestyksessä enemmän kuin hänen maltillinen ja kansakunnan yhtenäisyyttä korostava poliittinen sanomansa.

Buttigieg on demokraattisen puolueen keskilinjalla Barack Obaman ja Bill Clintonin jalanjäljissä, mutta niin on moni muukin demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva.

Buttigiegin tuoreus ja suhteellinen tuntemattomuus ovat monella tapaa hänen vahvuutensa, arvioi Yhdysvaltain politiikkaan perehtynyt Helsingin yliopiston dosentti ja tutkija Markku Ruotsila. Pikkukaupungin pormestari Buttigieg ei kuulu lähellekään Washingtonin tai muun itärannikon valtaapitäviä, vaan tulee Indianan South Bendin kaupungista, josta kovin moni ei tiedä mitään.

– Hän pystyy kampanjoimaan eliittejä vastaan ja puhumaan sydänmaiden kieltä, Ruotsila sanoo.

Kahdeksan kielen taidokas puhuja

Buttigieg saattaisi siis vedota kansan syviin riveihin, kuten ruostevyöhykkeen asukkaisiin ja sellaisiin liikkuviin ja sitoutumattomiin äänestäjiin, jotka edellisissä vaaleissa kallistuivat Donald Trumpin kannalle esimerkiksi vaa'ankieliosavaltioissa.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta huomauttaa, että Buttigiegin kampanjakoneisto on kunnossa ja tällä on takanaan myös huomattavan varakkaita rahoittajia. Vaikka Buttigieg ei välttämättä vetoa nuoriin äänestäjiin, hän on uskottava.

– Hän on erittäin terävä ja hyvä puhuja ja vakuuttaa kuulijansa.

Buttigieg taitaa kahdeksaa kieltä ja on kouluttautunut maailman huippuyliopistoissa Harvardissa ja Oxfordissa. Heiskasen mukaan Buttigiegin uskottavuutta varteenotettavana presidenttiehdokkaana ja valtiomiehenä vahvistaa tämän armeijatausta. Buttigieg on palvellut sotilaana Afganistanissa.

Kokematon, lyhyt, nuori ja vailla ulkoista karismaa

Buttigieg eli pormestari-Pete (Mayor Pete), kuten hän itseään mainostaa, on alle nelikymppisenä eri sukupolvea kuin useat yli seitsemänkymppiset vastustajansa. Jos hän olisi 73-vuotiaan presidentti Trumpin vastaehdokas, nuoruus ja poikamainen ulkonäkö voisivat kääntyä häntä vastaan – erityisesti tärkeissä televisioväittelyissä, Ruotsila pohtii.

– Hän on aika lyhyt ja Trump huomattavan pitkä. Buttigiegista voisi välittyä pikkupoikamainen ja kokematon vaikutelma. Pitää muistaa, että Trump osaa imagonrakentamisen sekä itsestään että vastapuolesta, Ruotsila miettii.

Myös Heiskanen huomauttaa, että Buttigieg ei ole ulkoisesti erityisen karismaattinen.

Buttigiegin ongelmana on niin ikään, että hän ei vetoa mustiin äänestäjiin.

Buttigiegin kotiosavaltion Indianan asukkaista vain kymmenisen prosenttia on mustia. Siksi Buttigiegilla ei yksinkertaisesti ole tarttumapintaa mustan väestön erityiskysymyksiin ja arvomaailmaan. Häntä onkin siksi pilkattu majoneesi-Peteksi (Mayo Pete).

Buttigiegin menestyksessä suuri kysymysmerkki on, miten hän saa värilliset äänestäjät taakseen, arvioivat sekä Heiskanen että Ruotsila.

Ei vain politiikkaa

Heiskanen painottaa, että Yhdysvaltain politiikassa monet muut asiat kuin poliittiset näkemykset ovat merkityksellisiä. Näin ollen ehdokkaan ikä, sukupuoli, etninen tausta ja seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat monesti äänestyspäätökseen.

– Identiteetti on hyvin keskeisessä asemassa, kun valitaan presidentti. Myös ikä painaa vaakakupissa, Heiskanen sanoo.

Ruotsila arvioi, että mustan väestön arvomaailma voisi muodostua haitaksi Buttigiegin presidenttitiellä. Hän huomauttaa, että merkittävä joukko mustia äänestäjiä pitää Buttigiegin homoutta esteenä tämän äänestämiselle.

Buttigiegin puoliso on opettajana työskentelevä ChastenGlezman Buttigieg.

– Tämänhetkisten tutkimusten mukaan (homous) on kaikkein suurin tekijä, minkä takia mustat eivät ole hänestä kiinnostuneita, Ruotsila sanoo.

Heiskanen huomauttaa, että demokraattien joukossa tehdyissä mielipidemittauksissa Buttigiegin homous ei kuitenkaan näyttäisi olevan ratkaisevaa, joskin vanhempien afrikkalaisamerikkalaisten miesten keskuudessa homous voi nousta kynnykseksi.

Historiassa on joka tapauksessa esimerkkejä valinnoista, jotka aikanaan ovat poikenneet valtavirrasta, Heiskanen muistuttaa.

– On ollut näitä ensimmäisiä. John F. Kennedy oli ensimmäinen katolinen presidentti, Barack Obama oli ensimmäinen musta.

Voisiko Sanders menestyä?

Ärhäkkäästi ja energisesti esiintyvä 78-vuotias Bernie Sanders on täysin toista maata kuin sovitteleva ja kärjistyksiä välttävä Buttigieg, mutta ensimmäisten esivaalien jälkeen Sandersin asema on hyvä. Hänen poliittiset linjauksensa liittyvät hyvinvointivaltion korostamiseen, terveydenhuoltokysymyksiin, koulutukseen, vähemmistöjen aseman vahvistamiseen, tasa-arvoon ja ympäristöpolitiikkaan eli tuttuihin pohjoismaisiin arvoihin.

Sanders ei ole oman puolueensa eliitin suosiossa, mutta hänellä on hyvin sitoutunut ruohonjuuritason kannattajakunta, joka tekee ahkeraa vaalityötä. Sandersin kampanjan rahoitus perustuu pieniin kansalaislahjoituksiin.

– Sandersilla on vahva kansanliike takana, ja hänen rahansa riittävät koko kampanjan ajan, Heiskanen muistuttaa.

Hän kuvaa Sandersia yhdysvaltalaisessa ympäristössä radikaaliksi. Tämän takana ovat erityisesti nuoret ja nuorehkot äänestäjät, jotka haluavat selkeää muutosta järjestelmän rakenteisiin.

Sandersin imago "sosialistina" aiheuttaa voimakkaita tunteita yhdysvaltalaisissa. Näin ollen hänen kykynsä yhdistää äänestäjiä saattaa muodostua esteeksi ehdokkuudelle.

Mutta kuten Ruotsila huomauttaa, demokraattien kandidaateista monet ovat linjanvedoiltaan hyvin samantyyppisiä, ja siksi puolueen ehdokkaaksi voi "lipsahtaa" radikaalimpi vaihtoehto.

Kunhan se ei ole Trump

New Hampshiren esivaalista nostetta sai AmyKlobuchar. Sen sijaan Elizabeth Warrenin tilanne näyttää nyt hankalalta ja ennakkosuosikkina pidetyllä Joe Bidenilla on vaikeaa. Pystyykö miljardööri Michael Bloomberg sekoittamaan demokraattiehdokkaiden pakkaa, selviää maaliskuun alun supertiistain jälkeen.

Voi tosin olla, että demokraattien ehdokkaan henkilöllä ei lopulta ole kovin suurta merkitystä. Monille demokraateille tärkeintä on kammeta Trump ulos Valkoisesta talosta, ja siksi he äänestävät presidentiksi ketä tahansa demokraattia riippumatta tämän poliittisesta agendasta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta.

Yhdysvaltain vaalijärjestelmän tekee arvaamattomaksi osavaltiokohtaisten tulosten hankala ennustettavuus. Demokraattien vaalimaratonista on sitä paitsi juostu vasta ensimmäiset metrit, ja edessä voi olla vielä monta muutosta, jotka keikauttavat ehdokasasettelun päälaelleen.

Trumpin asema on republikaanikannattajien joukossa vahva, ja istuvan presidentin voittaminen on tunnetusti vaikeaa.