Japanissa eristetyn risteilijän miehistön ahdinko: työskentelevät kylki kyljessä ja kantavat ruokaa sairastuneille

Diamond Princess -risteilijällä on jumissa 3 700 ihmistä. Henkilökunnan täytyy jatkaa töitään nopeasti leviävän koronaviruksen keskellä.

Loma kuin suoraan painajaisesta – näin voisi kuvailla Japanissa koronaviruksen takia jumissa olevan Diamond Princess -aluksen matkustajien viime viikkoja. Alus seisoo Yokohaman kaupungin satamassa, ja sen laituri on suljettu ihmisiltä.

Laivalla on noin 3 700 ihmistä, joista 174:llä on toistaiseksi todettu tartunta. Uusimmista 39:stä tartunnasta kerrottiin keskiviikkona. Japanin terveysministerin mukaan tartunta on todettu myös yhdellä karanteenivirkailijalla.

Risteilyalusta voisi kutsua minikokoiseksi Wuhaniksi eli kaupungiksi, mistä virus alkujaan lähti liikkeelle. Aluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella.

Ja kuten usein oikeassakin kaupungissa, ei risteilijällä vallitse tasa-arvo siinä, kenellä on mahdollisuus asua ja elää turvallisesti.

Turvallisuusohjeet eivät koske miehistöä

Laivan matkustajat joutuvat viettämään suurimman osan päivistä hyteissään, ja heillä on lupa ulkoilla vain muutama minuutti päivässä, seisten vähintään kahden metrin päässä muista matkustajista. Ruoka toimitetaan suoraan hytteihin.

Kun turisteilla on tylsää, on matkailijakannen alla erilainen tunnelma. Siellä asuvat 1 000 luksusristeilijän työntekijää.

Kun ympäri maailman on uutisoitu matkustajille tehdyistä turvallisuussäännöistä, ovat aluksen työntekijöiden olosuhteet aivan toisenlaiset. New York Times kirjoitti miehistön oloista maanantaina.

Henkilökunta asuu ja työskentelee kylki kyljessä, esimerkiksi valmistaen matkustajille buffet-tyylisiä aterioita. He jakavat ainakin kolmen kollegansa kanssa vessan myötä myös riskin sairastua.

Matkustajia Diamond Princess -aluksen hyttien parvekkeilla.

Ainakin 10 työntekijää on jo sairastunut. Viidestä tapauksesta kerrottiin julkisuuteen sunnuntaina, ja jälleen viidestä maanantaina. Miehistön jäsenet ovat kertoneet ruokailleensa tartunnan saaneiden kanssa samassa tilassa.

Kun matkustajista valtaosa on kotoisin varakkaista maista, henkilökunnasta suuri osa sen sijaan on kotoisin Aasian kehittyvistä maista. 132 heistä on intialaisia – yksi työntekijöistä, Binay Kumar Sarkar tiskaa ja valmistaa aterioita matkustajille. Hän kertoi NYT:lle, että laivan olosuhteet ovat otolliset viruksen leviämiselle.

Sarkar on julkaissut Facebookissa videoita, joissa hän on pyytänyt Intiaa auttamaan kansalaisiaan pois alukselta.

Suojapukuihin pukeutuneet ihmiset poistuvat eristetyltä alukselta maanantaina.

Matkustajat ovat kertoneet olevansa kiitollisia laivan miehistölle, mutta olevansa samalla huolissaan siitä, levittävätkö työntekijät virusta suojavarusteista huolimatta.

Princess Diamondin edustaja kommentoi NYT:lle sähköpostitse, että miehistön jäsenet ”ovat hyvin koulutettuja turvallisuudesta ja terveysstandardeista” ja laivan noudattavan terveysviranomaisten ohjeita.

Virus saattanut levitä aluksella

Koronavirustartuntojen todellinen määrä aluksella on vielä kysymysmerkki, sillä matkustajista vain murto-osa, 439 matkustajaa, on testattu. Viranomaiset ovat vedonneet riittämättömiin varoihin, jotta kaikki matkustajat saataisiin testattua.

Yokohaman sataman laituri on eristetty ulkopuolisilta.

Samaan aikaan toisella risteilijällä Hongkongin satamassa testattiin varmuuden vuoksi koko miehistö viruksen varalta.

Karanteeni laitettiin pystyyn, jotta koronaviruksen leviäminen estettäisiin. Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että eristys saattaa vain pahentaa tilannetta, ja virus jatkaa leviämistään laivan sisällä. Myös työntekijöiden olot ovat huolestuttaneet asiantuntijoita.

Arvioiden mukaan kaikkien matkustajien testaaminen olisi suotavaa.

– On erittäin todennäköistä, että virus on levinnyt aluksella, Hakuoh-yliopston professori Harue Okada sanoi NYT:lle.

Eristyksen on suunniteltu päättyvän 19. helmikuuta.