Suomalainen Cristina kertoo Morian pakolaisleirin karuista oloista – reilu viikko sitten tapahtui jotakin, joka sai ilmapiirin muuttumaan täysin

Morian leiri Kreikan saaristossa on talvella kylmä ja märkä paikka. Siellä elää epätietoisuudessa jopa 20 000 ihmistä.

Morian lasten päästessä hetkeksi hengähtämään, alkavat hoivaleikit. Suosituin ilo on ottaa pikkulasten kärryt, työnnellä niitä ja pitää huolta nukesta.

Sellainen leikki on tuttua Suomestakin, mutta Moriassa mittakaava on toinen, avustustyöntekijä Cristina sanoo. Morian lapsille huolehtiminen on elinehto.

– Ne kärryt haluttiin usein ottaa suihkulta mukaan, Cristina kertoo.

Cristina on työskennellyt vapaaehtoisena järjestössä, joka tarjoaa turvallisen tilan naisille ja lapsille ja mahdollisuuden peseytyä lämpimässä suihkussa lähellä Morian leiriä Lesboksella. Moria on Kreikan saarten suurin pakolaisleiri, yli äyräidensä levinnyt kylmän ja sateen kurittama koti arviolta 19 000–20 000 pakolaiselle.

Se on myös yksi leireistä, joilta sisäministeri Maria Ohisalo olisi valmis tuomaan perheettömiä lapsia Suomeen.

Cristina viittaa Suomessa käytyyn keskusteluun sanomalla, että harva lapsi on itse valinnut pakolaisuuttaan, vaikka olisikin jo 16–17-vuotias.

– Nämä lapset eivät ole päättäneet itse tulla. Kenenkään ei pitäisi elää näin epäinhimillisissä oloissa, varsinkaan lasten.

– Moni 16–17-vuotias tänne tulija pyytää, että heidät rekisteröitäisiin aikuisiksi, koska he luulevat, että heitä kohdellaan silloin paremmin.

Nainen kantoi Morian leirin epävirallisessa osassa vesikanistereita reilu viikko sitten kovien sateiden aikaan.

Yksi vessa per 200 ihmistä

Ympäri Morian leiriä ja Lesboksen saarta näkee spraymaalattuja tekstejä. ”Moria on kuolema” ja ”Moria on vankila”, ne julistavat.

Yleisimmin toistuu sana ”vapaus”. Se on asia, jota morialaisilla ei ole. Kreikka on päättänyt pitää pakolaiset leirillä, kunnes heidän turvapaikkahakemuksensa on saatu käsiteltyä. Taustalla on EU:n ja Turkin vuonna 2016 allekirjoittama sopimus, jonka tarkoitus oli estää siirtolaisten liikkuminen Turkista Kreikkaan ja edelleen muualle Eurooppaan.

Jonossa on 90 000 hakemusta.

Etukäteen Cristina ajatteli, että vierailu leirillä olisi surullista ja rankkaa. Ensimmäisen vierailun jälkeen päällimmäinen tunne oli kuitenkin hämmennys.

– En tiennyt mitä ajatella siitä, mitä juuri näin.

Ahtaat ja kurjat olot ja epävarmuus omasta kohtalosta kuluttavat pakolaisia henkisesti.

Cristina vieraili leirillä ensimmäisen kerran tammikuun alussa. Vierailu väsytti henkisesti. Tuntui epätodelliselta, miten ihmisillä voi olla niin erilaiset lähtökohdat. Morian leirillä ihmiset nukkuivat ahtaasti. Vessoja oli yksi kappale 200 ihmistä kohti, suihkuja yksi per 506 ihmistä. Vain muutaman kilometrin päässä vapaaehtoistyöntekijät nukkuivat talossa, jossa oli pesumahdollisuudet.

– Fyysisesti se väsymys laukesi seuraavana päivänä.

– Se kanssakäyminen ihmisten kanssa vahvisti käsitystäni, että kuinka inhimillisiä meidän täytyy olla.

Painajainen oliivilehdossa

Morian leiri on suunniteltu alun perin 2 000 ihmiselle. Se sijaitsee linnuntietä noin kahdeksan kilometrin päässä Lesboksen suurimmasta kaupungista Mytilínistä.

Ensimmäisenä paikalle tulleilla on käynyt tuuri. Heille on ollut tarjolla ”jäälaatikoita”: valkoisia kontteja.

– Onnekkaat saavat makuusijan sellaisesta, Cristina kertoo.

Aita ympäröi Morian leirin ”jäälaatikoita” Lesboksen saarella.

Morian väkimäärä on nelinkertaistunut viime vuoden heinäkuusta. Virallisen alueen ulkopuolelle ja aina ympäröiviin oliivilehtoihin asti levittäytyy epävirallinen leiri. Siellä on käytetty mitä tahansa, jotta kylmää ja sadetta vastaan on saatu pystyyn suoja. Puunkappaleiden ja metalliputken pätkien ympärille on kasattu pressusta ja aaltopellistä telttoja ja hökkeleitä. Alla on eurolavoja.

– Ihmiset kävelivät päivittäin Moriasta Mytilíniin selässään isoja tyhjiä taitettuja pahvilaatikoita, joilla he vahvistivat telttojen pohjia, ettei vesi ja muta täyttäisi makuupaikkaa, Cristina kertoo.

Leirillä terveys- ja hygieniapalveluista on kova pula.

Lapset, jotka eivät itke

Leirillä hygienia on valtava ongelma. Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR varoitti viime viikon perjantaina epidemiariskistä ahtaissa ja likaisissa oloissa.

Cristina näki leirillä useita lapsia, joilla ei ollut riittävästi vaatteita.

– Sen näkee ettei ole päässyt pesulle pitkään aikaan. Se näkyy ihossa ja vaatteissa.

Ihosta huomasi myös syyhyn ja ihottumien vaivaavan monia lapsia. Myös täit ovat yleinen vaiva.

– Hiustäit, niitä on loputtomasti.

Morian leiri on Kreikan saarten pakolaisleireistä suurin. Yhteensä saarilla elää arviolta 2000 orpoa, joilla ei ole tiedossa sukulaisia.

Cristina haluaa silti täydentää, että kaikki leirillä ei ole pelkkää kurjuutta. Lapset leikkivät, ja osa vaikutti hänestä iloisilta ja normaaleilta. Toisaalta suihkulla kävijöistä joistakin näki, etteivät he reagoineet tunteellisesti mihinkään.

– Osa lapsista ei itkenyt mistään.

Tyypillistä oli sekin, että lapset olivat tottuneet ratkaisemaan ongelmansa ja riitansa keskenään. Cristina on työskennellyt lasten kanssa myös Suomessa, jossa on hänestä paljon yleisempää, että lapsi pyytää aikuiselta apua: kerrotaan, että joku kiusaa tai teki jotakin.

– Lasten täytyy diilata paljon omien juttujensa kanssa.

”Ruutitynnyri”

Viime viikolla poliisi ja sadat Morian leirin pakolaiset ottivat yhteen Mytilínissä.

Cristina kertoo, että tapaus järkytti leirin väkeä ja avustustyöntekijöitä laajemminkin.

– Ilmapiiri muuttui täysin. Mielenosoituksen jälkeisenä päivänä ei voitu tehdä töitä, koska kaikki olivat niin allapäin ja tunsivat olonsa turvattomiksi ja haavoittuvaisiksi.

– Se on räjähdysvalmis ruutitynnyri. En ollut ainoastaan peloissani, vaan tärisin, kun ajattelin tilanteen seurauksia, pohjoisen Pohjois-Egean alueen kuvernööri Kostas Moutzouris kertoi kreikkalaiselle Skai TV:lle.

Ahtaissa oloissa ja epävarmassa tulevaisuudessa konflikteja syntyy helposti. Cristina kertoo, että ihmisillä on mukanaan puukkoja. Tapahtumia ei voi järjestää iltakahdeksan jälkeen, koska harva uskaltaisi pimeässä mennä takaisin majoitukseensa.

Puukotuksia on myös nuorten alueella, ”Alue B:llä”, jonne on majoitettu tiiviisti lapsia, joilla ei ole tiedossa sukulaisia.

Pakolaisleiri suunniteltiin alun perin 2000 ihmiselle.

Moriassa elää jopa 20 000 pakolaista, mutta yhteensä Kreikassa viidellä saarella on yli 36 000 pakolaista 5 400:lle mitoitetuissa keskuksissa, UNHCR arvioi. Cristina itse on pari päivää sitten siirtynyt Samokselle, jossa pakolaisia on jo enemmän kuin paikallisia. Muut saaret ovat Khios, Kos ja Léros.

Suurin osa saarten pakolaisista on perheitä ja kolmasosa lapsia, joista suurin osa alle 12-vuotiaita. Joukossa on arviolta 2 000 orpoa, joilla ei ole tiedossa yhtään sukulaista, UNHCR arvioi.

Suurin osa Morian asukkaista on lähtöisin Afganistanista ja Syyriasta, mutta joukossa on myös ihmisiä Afrikasta ja muualta Lähi-idästä.

Saarten asukkaat ovat kyllästyneet leirien aiheuttamiin toistuviin ongelmiin, ja ovat vaatineet välittömiä toimia paineiden helpottamiseksi. Maaliskuussa Kreikka suunnittelee pystyttävänsä suljettuja leirejä 20 000 pakolaiselle, siirtolaisministeri Notis Mitarichi kertoi maanantaina. Leireiltä ei pääsisi pois yöaikaan.

Yhteensä Kreikkaan saapui viime vuonna 59 000 pakolaista.

Lähteet: UNCHR, Guardian, Time