Kiinassa Hubein maakunnan viranomaiset vahvistivat tänään yli 14 000 uutta koronavirustartuntaa. Euroopan tartuntatautiviraston suomalaisasiantuntija kertoi Ylen Ykkösaamussa, että pian voidaan joutua harkitsemaan pandemia-vastatoimiin ryhtymistä.

Koronaviruksen uusista kuolemantapauksista ja tartunnoista tulee päivittäin uusia tietoja. Raportoituja koronavirustapauksia on tällä hetkellä noin 53 000. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on 1369, joista Kiinan ulkopuolella on vain yksi. Suomessa on tiedossa yksi koronavirustartunta.

Tartuntatautiasiantuntija Pasi Penttinen Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksesta Tukholmasta kertoi viimeisimmät tiedot koronaviruksesta Ylen Ykkösaamussa tänään.

Koronaviruksen saanutta naista viedään Wuhanin kaupungin urheilukeskukseen perustettuun väliaikaiseen sairaalaan.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti tiistaina koronaviruksen olevan hyvin vakava uhka maailmalle. Penttinen kertoi Ykkösaamussa, että tämä saattaa viitata siihen, ettei epidemia ole kiinalaisviranomaisten hallinnassa.

– Tässä on ihan realistiset mahdollisuudet sille, että Kiinan viranomaiset eivät saa pidettyä tätä epidemiaa rajojen sisäpuolella tai tarkkaan ottaen Wuhanissa, jossa suurin osa tapauksista on raportoitu.

Video yllä: Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä kasvanut lyhyessä ajassa dramaattisesti

WHO ei ole vielä julistanut koronavirusepidemiaa pandemiaksi. Pandemia merkitsee epidemiaa, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti. Penttisen mukaan on mahdollista, että pandemia vielä toteutuu.

– Tässä on maailmanlaajuisesti ryhdyttävä pikkuhiljaa pohtimaan mahdollisuutta sille, että joudutaan siirtymään pandemia-vastatoimiin tästä nykyisestä tilanteesta.

Penttinen kertoi Ykkösaamun haastattelussa, että koronavirusepidemian määrittelemistä pandemiaksi mietitään päivittäin.

Wuhanin kaupungissa sijaitsevaan urheilukeskukseen on jouduttu koronavirusepidemian takia perustamaan väliaikainen sairaala.

Koronavirusta on todettu Kiinan lisäksi lähes 30 maassa. Viruksen uskotaan levinneen Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Penttisen mukaan on mahdollista, että tautipesäkkeitä on muuallakin kuin Kiinassa.

– Tällä hetkellä kiinnostus kohdistuu ennen kaikkea niihin maihin Aasiassa, joilla on hyvin läheiset ja kiinteät suhteet Kiinaan. Meillä on kuitenkin raportoitu yksittäisiä tapauksia sellaisissa maissa, joissa ei ole todettu suoraa yhteyttä Kiinaan. Se voi olla merkki siitä, että siellä alkaa näkyä näitä paikallisia tartuntaketjuja.

Penttisen mukaan tartuntatautiviranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota myös Afrikan maihin.

– Tiedämme, että Afrikan maissa on hyvin suuri haavoittuvuus tällaisten epidemioiden osalta. Heidän laboratoriokapasiteettinsa ja seurantakapasiteettinsa ovat monessa maassa suurien haasteiden alla. Samaan aikaan viimeisten vuosien aikana Kiinan ja Afrikan väliset yhteydet ja matkustustiheys ovat lisääntyneet hyvin paljon. Sitä pidetään mahdollisena riskialueena, jos sinne päätyy paikallisia tartuntaketjuja.