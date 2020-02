Dresdenin teurastaja ei katunut – tuhansia tuhkattiin kauppakeskuksessa

Saksalaiskaupunki tuhottiin 75 vuotta sitten. Vaatiko sodan voitto tosiaan sitä?

Ensimmäinen pommikoneiden aalto ilmaantui Dresdenin ylle iltakymmeneltä 13. helmikuuta 1945. Tuo yö tuhosi kaupunkilaisten kuvitelmat turvasta.

Siihen asti kulttuuristaan tunnettua itäisen Saksan kaupunkia oli pommitettu vain vähän, vaikka monet muut maan kaupungit oli jauhettu raunioiksi. Kaikki tiesivät, että sota olisi kohta ohi. Siitä kertoivat myös pakolaisvirrat, jotka olivat johtaneet Dresdeniin idästä etenevän puna-armeijan tieltä.

Pommien voima oli suunnaton.

”Edes ne, jotka olivat välttyneet suoralta osumalta, ihonläpäisevän metallin ja kiven sirpaleilta tai palamalta kuoliaaksi, eivät selvinneet tappavista paineaalloista. Järeimmillään paineaallon voima silpoi ihmisen palasiksi sekunnissa tai vähintään läpäisi kehon ja repi sisäelimet hajalle”, kuvaa brittiläinen Sinclair McKay juuri suomeksi ilmestyneessä kirjassaan Dresden 1945 Täystuho (Minerva)

Kellareihin hälytystä paenneet ihmiset huomasivat olevansa loukossa, kun niiden uloskäyntien eteen tippui palavaa materiaalia. Niistä ei päässyt pakoon ja tulimyrskyssä kellarit muuttuivat hapettomiksi pätseiksi. Satoja vuosia vanhat talot olivat liekeissä ja kaikkialla pommit räjähtelivät.

Dresden tulessa. Toinen pommitusaalto tuli, kun kaupunki oli jo liekeissä.

Toinen aalto

Ensimmäisen pommitusaallon jälkeen suojissaan selvinneet kömpivät kaduille ja pelastus- ja sammutustoimet alkoivat. Liekit valaisivat epätoivoista työtä. Mutta pian taivaalta alkoi taas kuulua jyrinää.

Brittikoneiden toinen aalto oli ajoitettu kolme tuntia ensimmäisen jälkeen tarkoituksella. Näin pelastustöihin tulleet kuolivat tai pakenivat ja kaaos paheni.

Sotamies Lothar Luhm näki suojasta tultuaan raitiovaunut täynnä menehtyneitä sotilaita, naisia ja lapsia. He näyttivät nukkuvan. Mutta kaikkialla oli pomminkuoppia ja silpoutuneita ruumiita.

Päivä koitti, mutta ei helpotus. Britit pommittivat öisin ja amerikkalaiset päivisin. Nyt oli heidän vuoronsa.

Kun kaikki oli ohi, tuhotun kaupungin viranomaisten piti selvitä valtavasta ruumismäärästä. Tuhansia vietiin metsähautoihin. Kun ne täyttyivät, tuhoutuneesta kauppakeskuksesta tehtiin krematorio, jossa tuhansia poltettiin.

Pommittaja ja teurastaja

Tuholla oli arkkitehtinsa. Britannian ilmamarsalkka Arthur Harris oli kehittänyt teoriaansa ja käytäntöään palvellessaan 1920-luvulla Irakissa ja Afganistanin rajaseuduilla. Siellä hän tuhosi kyliä asukkaineen. Nyt hänellä oli resurssit kokonaisten kaupunkien hävittämiseen, eikä Harris epäröinyt.

– Kaikki Saksan jäljellä olevat kaupungit eivät ole yhden brittikrenatöörin luiden arvoisia, oli Harrisin mielipide.

Britannian ilmamarsalkka Arthur Harris.

Hän luotti aluepommituksiin. Vielä sodan alussa oli puhuttu hurskaasti sotilaallisesti tärkeisiin kohteisiin iskemisestä. Se oli hankalaa, vaarallista ja usein mahdotonta. Siksi Harris yksinkertaisesti tuhosi kaupunkeja. Harrisin lempinimi oli ”pommittaja”, mutta selän takana puhuttiin ”teurastajasta”.

Hän levitti kaaosta ja tuhoa. Työläisen tappaminen oli yhtä tärkeää kuin sotilaan tappaminen. Pommitusten oli tarkoitus tehdä arki mahdottomaksi ja tuhota moraali. Harris toivoi, että brittien sotilasjohdolla olisi ollut rohkeutta julistaa tämä suoraan, mutta se oli turhaa. Hän kuitenkin sai jatkaa menestyksekästä työtään.

Dresdenein pommituksen aikaan sota oli kuitenkin lopuillaan ja Britannian sotasensuuri hellitti. Joistain jutuista sai kuvan, mitä ilmavoimat oikein teki. Työväenpuolueen kansanedustaja Richard Stokes puhui parlamentissa terroripommituksia vastaan.

Pääministeri Winston Churchill oli innostunut ilmasodasta jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Dresden oli kuitenkin hänellekin liikaa. Churchill kehotti harkitsemaan, että kaupunkeja ei hävitettäisi ”pelkän kauhun ja sekasorron luomiseksi”.

Harris oli vihainen. Hän haki tukea länsiliittoutuneiden amerikkalaiselta ylipäälliköltä, kenraali Dwight Eisenhowerilta.

”Kuten varmasti tiedätte, olemme käytännössä tuhonneet maan tasalle 63 Saksan johtavaa teollisuuskaupunkia ja vaurioittaneet lukuisia muita, muun muassa Berliiniä, pommituksilla, joiden aiheuttamat tuhot ylittävät kaikki omassa maassamme kokemamme kärsimykset”, Harris kirjoitti Eisenhowerille.

Hän oli erityisen katkera siitä, että pommittajat eivät saaneet juuri mitään kiitosta sotakirjeenvaihtajien raporteissa.

Eisenhower vastasi ”mitä suurimmalla sympatialla”.

Harris pahoitti mielensä siitä, että hänen miehensä eivät saaneet odottamaansa arvostusta ja kieltäytyi itsekin kunnianosoituksista heti sodan jälkeen.

Tuhoutunut kaupunki. Vaikka Dresdenissä oli teollisuutta, sen maine nojasi kulttuuriin.

Kuoleman kirjanpito

Nykyarvioiden mukaan Dresdenin pommituksessa kuoli enintään noin 25 000 ihmistä, vaikka arviointia vaikeuttaakin se, että kaupungissa oli niin paljon pakolaisia. Kuten Harris ylpeili kymmeniä Saksan kaupunkeja oli pommitettu. Jo heinäkuussa 1943 Hampurissa kuoli yli 40 000 ihmistä. Miksi juuri Dresden muistetaan?

Merkittävä syy on yksi kaupungissa ollut amerikkalainen sotavanki, Kurt Vonnegut. Vuonna 1969 ilmestyneessä läpimurtoromaanissaan Teurastamo 5 Vonnegutin romaanihenkilö Billy Pilgrim kokee samat kauhut kuin kirjailija Dresdenissä. Billy tosin on aikamatkaaja, joka tietää odottaa niitä. Kirjasta tehtiin myös elokuva. Samaan aikaan Yhdysvallat pommitti vimmaisesti Vietnamia, joten teema oli ajankohtainen.

Heti pommitusten jälkeen Saksan propaganda puhui 200 000 kuolleesta Dresdenissä. Tämä luku eli ja jopa paisui. Nykyään totuus on tärkeä, sillä Saksan äärioikeisto puhuu Dresdenistä ”saksalaisen holokaustina”, jossa siviilien kärsimys jotenkin jälkikäteen oikeuttaisi natsien rikokset. Mutta luotettavin arvio siis on enintään 25 000 uhria, joka sekin on paljon.

Saksalainen kirjailija W.G. Sebald totesi jo parikymmentä vuotta sitten, että alibi ei toiminut.

”Pommitussodan todelliset pioneerisuoritukset – Guernica, Varsova, Belgrad ja Rotterdam – olivat saksalaisten tekemiä”, Sebald kirjoitti.

Arthur Harrisilla oli saksalaiset sielunveljensä.