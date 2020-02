Sanders-huuma kasvaa demokraattien presidenttikisassa – ennakkosuosikki Bidenin kannatus murenemassa

Yhdysvalloissa Bernie Sandersin voittoa New Hampshiressa on pidetty jopa naulana Joe Bidenin vaalikampanjan arkkuun.

Varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa New Hampshiressä nähtiin varsin tyytyväinen Bernie Sanders: demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä senaattori voitti osavaltion esivaalit sen jälkeen, kun oli täpärästi hävinnyt Iowassa delegaattien määrässä.

– Meidän New Hampshiren voitossa ei ole kyse minusta vaan meistä. Kyse on kannattajiemme, vapaaehtoistemme ja ruohojuuritason lahjoittajiemme rakentamasta liikkeestä, joka muuttaa tämän maan, Sanders twiittasi.

Voitonpuheessaan Sanders julisti vallankumouksen sanomaa.

– Tänään New Hampshire lähetti viestin, että työläiset ovat valmiita poliittiseen vallankumoukseen tässä maassa. Sitä tarvitaan Donald Trumpin lyömiseen.

Bernie Sanders iloitsi voitostaan New Hampshiren esivaaleissa.

Vielä viime syksynä mielipidemittauksia dominoi entinen varapresidentti Joe Biden yli 25 prosentin kannatuksellaan. Pitkälti kakkosena olleen Sandersin kannatus oli reilun 15 prosentin kieppeillä.

Kun Sandersin kerrottiin lokakuun alussa saaneen sydänkohtauksen, senaattorin uskottiin hetken aikaa jo luopuvan kisasta. Loka-marraskuussa Sandersin ohi kakkoseksi kiilasi Elizabeth Warren.

Pian kävi kuitenkin ilmi, että sydänkohtauksen jälkeen Sanders-huuma alkoi nousta.

– Se oli herätys ihmisille, jotka ovat täysin sitoutuneita Bernieen: ”Meidän on otettava kaikki irti tästä kerrasta,” Iowan demokraattien strategina pitkään työskennellyt Jeff Link kommentoi jo marraskuussa Politicolle.

Sanders onnistui Reutersin mukaan viime vuonna keräämään eniten vaalirahoitusta (96 miljoonaa dollaria) kaikista demokraattiehdokkaista ja pelkästään tammikuussa mies keräsi 25 miljoonaa dollaria. Joulukuussa Sanders ohitti jo Warrenin ja helmikuun alun mielipidemittauksissa mies ohitti Bidenin.

Sanders kiri myös mielipidemittausten kärkeen.

Sandersin nousua – ja Bidenin laskua – selittävät useat tekijät.

Samaan aikaan, kun Sandersin kannatus on noussut, Sandersin tavoin vasemmalle nojaavan Elizabeth Warrenin kannatus on laskenut, NBC News huomauttaa. Lisäksi Sandersin maltillisempien kilpailijoiden äänestäjät eivät asetu selkeästi yhden ehdokkaan taakse, jolloin Sandersilla ei ole yhtä kovaa vastustajaa ainakaan tällä hetkellä.

Maltillisten kannattajien hajaannus on koitunut puolestaan Bidenille ongelmaksi. Entinen varapresidentti on luonut itsestään kuvan ainoana mahdollisuutena, jos demokraatit haluavat päihittää Trumpin. Vanhemmat, maltillisemmat ja progressiivisiin ehdokkaisiin skeptisesti suhtautuvat äänestäjät ovat kuitenkin toistuvasti ilmaisseet olevansa kiinnostuneita muista vaihtoehdoista kuten maltillisista Pete Buttigiegistä ja Amy Klobucharista, New York Times uutisoi.

Joe Bidenin kannatus on romahtanut ja Yhdysvalloissa spekuloidaan, onnistuuko entinen varapresidentti enää nousemaan.

Iowan ja New Hampshiren ennakoitiin olevan vaikeita Bidenille. Selkeä tappio molemmissa osavaltioissa oli silti kolaus ex-varapresidentin kampanjalle, jonka on muutenkin ollut vaikea innostaa äänestäjiä ja lahjoittajia.

– Vaikka on totta, että varapresidentti on tuttu ja häneen kohdistuu paljon hyviä tunteita liittyen hänen kytkökseensä presidentti Barack Obaman kanssa, tuttuus ja hyvä tahto eivät säily ilman, että niitä hoidetaan ja niiden eteen tehdään töitä, Etelä-Carolinan pitkäaikainen edustaja Gilda Cobb-Hunter varoitti.

– On viitteitä siitä, että ääniä on tiettyyn pisteeseen saakka pidetty itsestäänselvänä.

Toisin kuin Biden, Sanders on onnistunut saamaan kannattajansa liikkeelle ja miehen kannattajakunta suhtautuu ehdokassuosikkiinsa suorastaan intohimoisesti. Sandersin ruohonjuuritason kannatus ja verkosto ovat miehen kampanjan valttikortti.

Sandersin kannattajia Milfordissa, New Hampshiressä ennen esivaaleja.

Erityisesti Sanders ja hänen vaalisloganinsa ”Ei minä vaan me” vetoavat nuorempiin aikuisiin. New Hampshiressä hän oli suosituin alle 45-vuotiaiden, ilman yliopistotutkintoa olevien valkoisten keskuudessa, CNN kertoo.

– Uskon, että meillä on lojaaleimmat ja kovimmat kannattajat, kuvaili Raphael Fraga NBC Newsille.

Moniin vetoaa se, että liberaali Sanders on johdonmukaisesti kampanjoinut esimerkiksi kattavan terveydenhuoltojärjestelmän ja riittävän minimipalkan puolesta pitkän poliittisen uransa aikana.

– Hän on kuunnellut vaistoaan ja pysynyt samassa agendassa todennäköisesti yhtä kauan kuin minun vanhemmat ovat olleet elossa, taideopiskelija Natalia Giacomozzi totesi Financial Timesille.

Sandersin tukija Iowassa oli pukeutunut paitaan, jota koristi senaattorin naama.

Vaikka Sanders nousi politiikkaan jo vuonna 1981, kun hänet valittiin Burlingtonin pormestariksi, mies nähdään yhä tietyllä tapaa ulkopuolisena.

– Bernie on ainoa ehdokas, joka todella yrittää perusteellisesti muuttaa järjestelmää, parikymppinen Kenan Merdanovic sanoi.

Merdanovic koki samaistuvansa Sandersiin, vaikka kaksikolla onkin roima ikäero.

– Hän on vanhempi versio minusta.

Sandersille on jo povattu voittoa Nevadassa, jossa vaalikokoukset pidetään ensi viikolla. Sen sijaan monikulttuurisempi Etelä-Carolina, jossa suuri osa väestöstä on afroamerikkalaisia, on näytönpaikka erityisesti Bidenille. Viimeistään silloin entisen varapresidentin on saatava äänestäjänsä liikkeelle tai demokraattien presidenttiehdokkuus uhkaa lipua miehen käsistä.