COVID-19 tappanut vuorokaudessa 240 ihmistä Kiinassa – EU:n terveysministerit etsivät keinoja taudin torjumiseksi

Kiinan viranomaiset perustelevat lähes 15 000:ta uutta tartuntaa määrittelytavan muutoksella.

Kiinassa viranomaiset kertovat ainakin 242 uudesta koronaviruskuolemasta Hubein maakunnassa. Yhteensä uuteen koronavirukseen on nyt kuollut ainakin 1 350 ihmistä.

Uusia tartuntoja on Hubein maakunnassa todettu eilisen jälkeen yli 14 800. Päivittäisiä uusia tartuntoja on pitkään raportoitu noin 2 000–3 000, joten kyseessä on merkittävä hyppäys.

Uutistoimisto AFP kertoo hyppäyksen johtuvan paikallisviranomaisten mukaan uudesta tavasta määritellä COVID-19-taruntoja. Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan uudessa korkeammassa luvussa ovat mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut virustartunnat.

Kiinan viranomaiset perustelivat oireiden perusteella diagnosoitujen lisäämistä tartunnan saaneiden joukkoon sillä, että näin ihmisten on mahdollista päästä hoitoon varhaisemmassa vaiheessa, CNN kertoo.

Yhteensä tartuntoja on Manner-Kiinassa uusien lukujen myötä todettu lähes 60 000. Määrä voi vielä nousta, sillä maan viranomaiset julkaisevat koko Kiinan tartuntaluvut yleensä vähän Hubein lukujen jälkeen.

Uusi koronavirus alkoi levitä joulukuussa Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.

EU:n terveysministerit kokoontuvat pohtimaan keinoja koronaviruksen taltuttamiseen

EU-maiden terveysministerit keskustelevat tänään Brysselissä siitä, miten koronavirusepidemian leviäminen pystyttäisiin estämään unionin alueella. Ministerikokouksesta odotetaan linjausta siitä, mitä toimia EU voi tehdä epidemian vuoksi.

Suomea kokouksessa edustaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Aiemmin tällä viikolla EU-komissio korosti yhteistyön ja koordinoinnin tärkeyttä. Tähän mennessä EU on muun muassa käynnistänyt kriisinhallintamekanismin tietojenvaihtoa varten sekä tarjonnut osan rahoituksesta EU-kansalaisten kotiuttamiseksi Kiinasta Wuhanin seudulta, josta epidemia sai alkunsa.

Lisäksi EU:n hätäavun koordinointikeskus on tukenut EU-maita tarpeellisten suojavarusteiden toimittamiseksi Kiinaan. Tammikuun lopussa EU ilmoitti, että tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontista osoitetaan 10 miljoonaa euroa koronaviruksen tutkimiseen.

Yksi tärkeä kysymys on esimerkiksi lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden riittävyyden varmistaminen EU:n alueella, jos virus leviää yhä laajemmalle.

WHO:n mukaan uhka on hyvin vakava

Maailman terveysjärjestö WHO on kuvannut Wuhanin koronavirusta, viralliselta nimeltään covid-19:ää, hyvin vakavaksi uhaksi maailmalle. Suurin osa koronavirustapauksista on todettu Kiinassa.

Virusta on todettu yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi: yksi Filippiineillä ja yksi Hongkongissa.