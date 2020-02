Stalinin perintö elää – Venäjän rangaistusjärjestelmä muistuttaa karmealla tavalla gulagia

Painetta vankileirien ja vankiloiden uudistamiseen ei ole, sillä korruptio tuo virkailijoille hyötyä ja poliittinen johto haluaa ylläpitää pelotetta.

Lohikäärmeeltä on viety kynnet eikä sen häntä ole enää kovin piikikäs. Se ei syökse tulta, mutta lohikäärme se on silti.

Näin kuvailee Venäjän rangaistusjärjestelmää ihmisoikeusaktivisti Olga Romanova. Lohikäärme on jäänyt henkiin vaikka sen synnyttäjä, Neuvostoliitto, romahti ja kuoli pois vuonna 1991.

Lohikäärmeellä on myös nimi: gulag.

– Gulag on yhä hengissä, Romanova sanoi hiljattain Meduza-lehdelle.

– Tämä saattaa kuulostaa melodramaattiselta, mutta ongelma on se, että 1930-luvulla perustettu systeemi on vieläkin elossa. Mikään ei ole muuttunut.

Tyypillinen Stalinin ajan vankileiri. Kuva Memorial-järjestön museosta Pietarissa.

Sana gulag on lyhenne, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”leirien päähallintoa”. Tämä Neuvostoliiton kauhujen byrokratiaan kuulunut termi jäi elämään, siitä tuli poliittisen vainon symboli. Vaikka Venäjällä on vielä nykyisinkin vankeja eniten Euroopassa, ovat ajat toki muuttuneet sitten diktaattori Josif Stalinin ajan. Gulagin pahimpina vuosina 1929–1953 järjestelmän uhreiksi joutui miljoonia ihmisiä.

Presidentti Vladimir Putinin hallinnon arvostelijat käyttävät yleisesti termiä neo-gulag, uusi gulag, puhuessaan maansa vankiloista ja vankileireistä.

– Termin käytöllä yritetään kiinnittää huomiota siihen, ettei rangaistusjärjestelmää ole kehitetty inhimillisten arvojen mukaisesti, kertoi Helsingin yliopiston tutkija, professori emerita Judith Pallot viime viikolla Helsingin Oodi-kirjastossa järjestetyssä seminaarissa Gulag ja Suomi – historia ja muisti.

Niin sanottu Luiden tie rakennettiin Jakutskista Magadaniin 1930-luvulla. Tarinan mukaan työssä kuolleet vangit haudattiin tien alle.

Vanhaa ja uutta gulagia ei voi suoraan verrata toisiinsa. Niin paljon pahempi vanha järjestelmä oli.

– Neo-gulag on ongelmallinen termi, joka aliarvioi sen merkitystä, mitä todellisen gulagin aikaan tapahtui, Pallot sanoi.

Venäjän liittovaltion vankilavirasto FSIN kuitenkin jatkaa Pallotin mukaan selkeästi gulagin perinteitä. Professori luetteli tästä kolme esimerkkiä: järjestelmän maantieteellisen rakenteen, laitosten sisäisen kollektivismin ja kovan, sotilaallisen toimintakulttuurin.

– Nyky-Venäjä peri leirit, joista moni on perustettu gulagin aikana. Leirit sijaitsevat syrjäseuduilla, kaukana keskuksista.

Perinteet jatkuvat. Novoje Grishinon rangaistusleirin ulkopuolella seisoo Leninin patsas.

Niin nyt kuin Stalininkin aikana tuomioista päätetään keskuksissa, mutta tuomitut lähetetään periferiaan kärsimään rangaistustaan.

– Tapa on epäinhimillinen. Vangeilla on vaikeuksia pitää yhteyttä perheeseensä. Perheet hajoavat, ja rikosten uusiminen on yleistä. Pitkillä kuljetusmatkoilla vankeja kohdellaan huonosti ja nöyryytetään, ja he altistuvat sairauksille, Pallot selitti.

– Etäisyys merkitsee myös sitä, ettei vangeilla ole pääsyä hyvien asianajajien tai ihmisoikeusjärjestöjen puheille. Etäisyys ruokkii salailun kulttuuria laitoksissa.

Kollektivismi puolestaan merkitsee sitä, että kurinpitotoimet laitoksissa ovat yhteisiä ja vankeja hallitaan isoina ryhminä. Tyypillisesti vangit asuvat 100–120 vangin yksiköissä ja tekevät työtä prikaateissa.

– Ajatusmaailma on päinvastainen kuin länsimaissa, joissa on sodan jälkeen pyritty suunnittelemaan vankeutta yksilökohtaisesti.

Venäjällä vartijat lähtevät usein virka-ajan päätyttyä kotiin ja jättävät luottovangit ja vankien omat valvontakomiteat pitämään yllä järjestystä ja siisteyttä.

– Kollektivismi aiheuttaa vangeille vahinkoa. Se vie yksityisyyden ja luo tilan, jossa syntyy valtarakenteita ja alakulttuureja, Pallot sanoi.

” Nyky-Venäjä peri leirit, joista moni on perustettu gulagin aikana. Leirit sijaitsevat syrjäseuduilla, kaukana keskuksista.

Kolmas gulagin jatkumo on kova rangaistus- ja toimintakulttuuri, jota ei ole pehmentänyt FSIN:n siirtyminen sisäministeriöltä oikeusministeriön alaisuuteen vuonna 2001. Kun vartijat nöyryyttävät ja jopa kiduttavat vankeja, he kokevat toimivansa isänmaan parhaaksi.

FSIN on yhä militarisoitu – virkailijoilla on sotilasarvot, ja heidät koulutetaan seitsemässä 1930-luvulla perustetussa akatemiassa. Samoissa kuin Stalinin pelätyn NKVD:n henkilökunta.

– Koulutusohjelma on muuttunut, ja akatemioissa on nykyisin jo ihmisoikeuskursseja. Sotilaallinen kulttuuri on kuitenkin säilynyt.

Miksi gulagin perinteet sitten jatkuvat ja uudistukset ovat jääneet kosmeettisiksi?

Pallotin mukaan järjestelmän modernisoinnin ja inhimillistämisen estää useakin seikka. Ensimmäiseksi, vankiloissa on korruptiota ja tuottoisaa pimeää liiketoimintaa, josta hyötyvät virkamiehet ja näiden omaiset. Järjestelmä ei halua uudistuksia.

Toiseksi, Putin on oppinut, että pelottava järjestelmä on hallinnolle hyödyllinen. Se pitää yllä järjestystä ja tarjoaa mahdollisuuden eliminoida vastustajia.

Kolmanneksi syyksi Pallot nostaa sosioekonomiset ongelmat, kuten huumeiden käytön. Narkomaanit ja muut rikolliset voidaan kätevästi eristää laitoksiin sen sijaan, että heitä yritettäisiin kuntouttaa takaisin yhteiskuntaan.

– Vankiloista on tullut varasto haitallisille ilmiöille. Ei ole painetta osoittaa määrärahoja niiden kehittämiseen.

Lohikäärme on siis vielä hengissä.