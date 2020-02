Japanissa karanteenissa olevalla risteilijällä yli 170 koronavirustartuntaa – suurin keskittymä Kiinan ulkopuolella

Diamond Princess -alus pantiin karanteeniin heti, kun se saapui Japanin rannikolle viime viikon alkupuolella.

Japanissa eristyksissä olevasta risteilyaluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella. Laivalla on noin 3 700 ihmistä, joista 174:llä on toistaiseksi todettu tartunta. Uusimmista 39 tartunnasta kerrottiin keskiviikkona. Japanin terveysministerin mukaan tartunta on todettu myös yhdellä karanteenivirkailijalla.

Karanteenin on määrä kestää 19:nteen helmikuuta. Matkustajat joutuvat oleskelemaan pääosin hyteissään, joskin he pääsevät jaloittelemaan kannelle lyhyiksi toveiksi. Matkustajat kiittelevät laivan kapteenia siitä, että tunnelma on pysynyt rauhallisena.

Covid-19-nimen saanutta virusta on todettu yli 20 maassa.

Kiinassa on vahvistettuja tartuntatapauksia yli 44 000. Virukseen on viranomaisten mukaan kuollut yli 1 100 kiinalaista.