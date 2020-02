Putinin syytesuojan turvaamiseksi keksittiin uusi ratkaisu – saa elinikäisen senaattorin paikan?

Vladimir Putinille on tärkeää, että hän ei joudu missään vaiheessa mahdollisen rikostutkinnan kohteeksi. Senaattorin elinikäinen asema voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan hänelle ja myös tuleville presidenteille.

Venäjän perustuslakityöryhmä esittää, että väistyvät presidentit saisivat jatkossa automattisesti elinikäisen paikan maan parlamentin ylähuoneeseen.

Näyttää siltä, että Venäjällä on keksitty jo ainakin yksi mahdollinen ratkaisu presidentti Vladimir Putinin tulevien tehtävien suhteen.

Useat venäläismediat kertovat, että maan perustuslakiin on ehdotettu muutosta, jonka mukaan ex-presidentti siirtyisi automaattisesti senaattoriksi eli parlamentin ylähuoneen eli liittoneuvoston jäseneksi.

Elinikäisen senaattorin viran presidentti saisi virallisen virkakautensa lopuksi ja myös siinä tapauksessa, että hän väistyisi presidentin tehtävistä ennenaikaisesti. Halutessaan ex-presidentillä olisi kuitenkin myös mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta senaattorin tehtävää.

Tätä muutosta perustuslakiin ovat ehdottaneet Putinin asettamassa perustuslakityöryhmässä istuvat kansanedustajat Andrei Klishas ja Pavel Krasheninnikov.

Krasheninnikov selvitti RBK-lehdelle, että muutoksen ansiosta Venäjä voisi turvata tulevien ex-presidenttien tietotaidon säilymisen poliittisen päätöksenteon tukena.

– Heillä on valtava kokemus ja laajat tiedot, mikä voi tuoda ilmiselvää hyötyä liittoneuvoston työlle, hän selitti.

Boris Jeltsin ilmoitti luopuvansa presidentin tehtävistään ennenaikaisesti vuoden viimeisenä päivänä 1999. Vladimir Putin hoiti presidentin tehtäviä ensin virkaa tekevänä. Hän antoi ensi töikseen Jeltsinille myös syytesuojan.

Todellinen motiivi elinikäisen senaattoripaikan varmistamiselle lienee kuitenkin siinä, että tällä hetkellä yhtenä suurimpana esteenä Putinin mahdolliselle vetäytymiselle presidentin tehtävistä pidetään hänen pelkoaan joutua rikostutkinnan kohteeksi.

Kun presidentti Boris Jeltsin ilmoitti ennenaikaisesta eläkkeelle jäännistään vuoden viimeisenä päivänä 1999, Putin antoi uutena virkaa tekevänä presidenttinä ensitöinään ukaasin, jolla hän takasi Jeltsinille syytesuojan eli koskemattomuuden lain edessä. Yleisesti uskotaan, että syytesuojan saanti oli oleellinen ehto, jolla sairasteleva ja alkoholiongelmainen Jeltsin saatiin suostumaan tehtäviensä jättämiseen.

Politiikantutkija Aleksei Makarkin kiinnitti huomiota myös siihen, että mahdollinen elinikäinen senaattorin paikka olisi Putinille todennäköisesti vain yksi hänen tulevista uusista viroistaan.

– Tällä hetkellä laki ei salli senaattorin paikan yhdistämistä muihin tehtäviin, mutta se on helppo korjata. Poikkeus voitaisiin tehdä esimerkiksi elinikäisten senaattoreiden kohdalla, Makarkin sanoi RBK:lle.

Makarkinin mukaan elinikäinen senaattorin paikka mahdollistaisi sen, että väistyvällä presidentillä olisi luonteva väylä osallistua yhä Venäjän poliittiseen elämään, hän saisi itselleen koskemattomuuden ja hänellä säilyisi turvattu status koko loppuiän.

Venäjällä on veikkailtu useita mahdollisia virkoja, joihin Putin saattaisi siirtyä vuonna 2024, kun hänen viimeinen sallittu presidenttikautensa päättyy. Senaattorin tehtävien lisäksi hänelle on ehdotettu muun muassa pääministerin, parlamentin puhemiehen, valtakunnanneuvoston puheenjohtajan, turvallisuusneuvoston puheenjohtajan ja Yhtenäinen Venäjä -puolueen johtajan paikkaa – tai yhdistelmään monesta näistä eri tehtävistä.

Uutistoimisto Tassin mukaan perustuslakityöryhmä esittää myös muutosta käytäntöön, jonka mukaan presidentti saa nimittää liittoneuvoston jäsenistä yhteensä 17 henkilöä eli kymmenen prosenttia.

Ehdotetun muutoksen mukaan istuva presidentti saisi nimittää yhteensä 30 senaattoria, joista seitsemän voisi saada ex-presidentin tapaan elinikäisen senaattorin paikan.

Parlamentin ylähuoneen edustajista suurin osa tulee nykyisin Venäjän eri hallintoalueilta.

Mikäli presidentti käyttäisi mahdollisesti laajenevaa nimitysoikeuttaan laajasti, parlamentin ylähuoneesta voisi tulla väistyvän presidentin ja uuden presidentin lähipiirissä oleville ihmisille jonkinlainen uusi turvasatama tai palkintovirka. Muutoksen ehdottajien mukaan tästä ei olisi kuitenkaan kyse, vaan senaattorin viralla palkittaisiin hyvin erilaisia ihmisiä.

– He voisivat olla esimerkiksi johtavia tiedemiehiä, lääkäreitä, kulttuurivaikuttajia tai yhteiskunnallisia vaikuttajia, Krasheninnikov maalaili Tassin mukaan.

Vladimir Putinin viimeinen sallittu virkakausi presidenttinä päättyy keväällä 2024. Yksi veikkailtu mahdollisuus on, että hän tekee kaikki tarvittavat siirrot tulevaisuutensa suhteen jo ennenaikaisesti.

Putinin ehdottamat perustuslakimuutokset on käsitelty duumassa jo yhden kerran, mutta toisen käsittelyn ja mahdollisten uusien muutosehdotusten hyväksymisen päivämäärä on vielä auki.

Yleisesti uskotaan, että Putin käynnisti perustuslakimuutokset nimenomaan turvatakseen oman tulevaisuutensa ja hänen ympärillään olevan valtaklaanin tulevaisuuden vuoden 2024 jälkeenkin.

Kommersant-lehden mukaan duuma on jatkanut muutosehdotusten vastaanottamista perjantaihin 14. helmikuuta saakka sen vuoksi, että uusia ehdotuksia on tullut niin paljon.

Epäselvää on myös vielä se, minä päivänä venäläiset saavat kokoontua äänestämään tuestaan perustuslakimuutoksille. Mahdolliseksi äänestyspäiväksi on esitetty useita eri päiviä huhtikuusta ja on myös puhuttu mahdollisuudesta, että äänestyksestä tehtäisiin monipäiväinen.