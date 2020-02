Neljä ihmistä selvisi kuukauden ajelehtimisesta Tyynellämerellä – kahdeksan matkakumppania kuoli

Neljä ihmistä on selvinnyt hengissä ajelehdittuaan Tyynellämerellä yli kuukauden. Selvinneiden matkakumppaneista kahdeksan kuoli, ja kuolleista yksi oli vauva.

Ryhmä lähti liikkeelle ennen joulua Bougainvillen saarelta Papua-Uudesta-Guineasta kohti samaan maahan kuuluvia Carteretsaaria. Noin sadan kilometrin merimatka pienellä veneellä jäi kesken, kun vene kaatui.

Asiasta kertoi muun muassa Guardian:

Tragedy at sea: Eight dead and four rescued after 32 days adrift in South Pacific https://t.co/jnXdd5bqX2 — Guardian Australia (@GuardianAus) February 11, 2020