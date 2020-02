Koronaviruksen aiheuttama tauti sai virallisen nimen – COVID-19 on tappanut jo yli 1 100 Kiinassa

Virusta on todettu myös yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi: yksi Filippiineillä ja yksi Hongkongissa.

Kiinassa uuteen koronavirukseen on kuollut jo 1 110 ihmistä, kiinalaisviranomaiset kertovat. Viruksen sydänalueen Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat 94 uudesta kuolemantapauksesta.

Maakunnan viranomaiset kertoivat myös yli 1 600 uudesta tartunnasta. Vahvistettuja tartuntatapauksia on Kiinassa nyt yli 44 000.

Maailman terveysjärjestö WHO antoi tiistaina virukselle viralliseksi nimeksi COVID-19. Lyhenne tulee englannin sanoista coronavirus disease 2019 eli koronavirustauti 2019. Viruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuussa Wuhanin kaupungin torilta, jolla myytiin villieläimiä

Virusta on todettu myös yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi: yksi Filippiineillä ja yksi Hongkongissa.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti tiistaina, että virus on hyvin vakava uhka maailmalle.

Kiinaa on arvosteltu

Kiinan johtoa on arvosteltu koronaviruksen vakavuuden väheksymisestä. Viranomaisten on esimerkiksi arvioitu määränneen matkustusrajoituksia liian myöhään. Toisaalta WHO on myös kiitellyt Kiinan laajoja karanteeneja. Esimerkiksi 58 miljoonan asukkaan Hubein maakunta on käytännössä eristyksissä ulkomaailmasta.

Tiistaina kerrottiin, että kaksi Hubein maakunnan ylintä terveysviranomaista on erotettu tehtävistään.

Kiinalaisviranomaisten julkaisemat viralliset tartuntalukemat ovat myös herättäneet epäilyjä esimerkiksi New York Timesin mukaan. Virallisten kuolleiden määrän ja tartuntojen määrän suhdeluku on pysynyt niin vakiona, että viranomaisten on epäilty pimittävän todellisia lukuja.