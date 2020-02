Kaksituhatta ihmistä juuttui loistoristeilijälle Aasiassa – ei yhtään koronatapausta, silti jo viisi maata evännyt pääsyn satamaan

Carnival Corp -yhtiön Westerdam-risteilijän oli määrä saapua Bangkokiin torstaina. Nyt myös Thaimaa on kieltäytynyt päästämästä laivaa satamaan.

Pelko koronaviruksen leviämisestä on jättänyt loistoristeilijä Westerdamin 1 455 matkustajaa ja 802 miehistön jäsentä merelle ilman tietoa määränpäästä. Erikoisinta tapauksessa on, että varustamon mukaan laivalla ei ole todettu yhtään virusepäilyä, mutta silti jo viisi maata on kieltäytynyt ottamasta alusta vastaan.

Yhdysvaltalaisen Carnival Corpin omistama ja Hollannin lipun alla purjehtiva Westerdamin määränpäänä oli alunperin Jokohama Japanissa. Japanin kiellettyä alusta rantautumasta varustamo on etsinyt korvaavaa satamaa ainakin Guamista, Filippiineiltä, Taiwanista ja viimeksi Thaimaasta. Turhaan.

– Olen antanut määräyksen. Lupa rantautua on evätty, linjasi Thaimaan terveysministeri Anutin Charnvirakul Facebookissa tiistaina.

Matkustajille tieto oli pettymys, sillä ainakin osa oli jo ehtinyt varata lennot kotiin Bangkokista.

– Laiva ei ole karanteenissa eikä meillä ole mitään syytä uskoa, että aluksella on yhtään koronavirustapausta, varustamo tiedotti.

Toistaiseksi on epäselvää, minne alus on suuntaamassa seuraavaksi.

Keskiviikkona varmistui myös 39 uutta tartuntatapausta Japanissa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella. Laivalla on nyt 174 koronavirustartunnan saanutta, kun yhteensä aluksella on noin 3 700 ihmistä.

Asiasta kertoneen Japanin terveysministerin mukaan tartunta oli todettu myös yhdellä karanteenivirkailijalla.

Laiva on ollut karanteenissa viime viikon tiistaista lähtien, ja se saattaa olla eristyksissä jopa helmikuun 19. päivään asti. Matkustajat joutuvat oleskelemaan pääosin hyteissään. Laivalla testattiin ensin ihmiset, joilla oli hengitystieinfektion oireita tai joiden tiedettiin olleen kontaktissa aiemmin sairastuneen matkustajan kanssa. Sen jälkeen testauksia laajennettiin.