Demokraattien ehdokasvalinta jatkuu New Hampshiressä – IS seuraa Yhdysvaltain toista esivaalia

New Hampshiressä äänestetään demokraattien presidenttiehdokkaasta.

Pienessä New Hampshiren osavaltiossa äänestäjät ovat tiistaina suunnanneet muun muassa kaupungintaloille, paloasemille ja koulujen liikuntasaleihin valitsemaan suosikkiaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivistä.

Osavaltiossa on vain vähän toista miljoonaa asukasta, mutta sen merkitys ei ole vähäinen. Lähes aina puolueensa esivaalit New Hampshiressa voittanut ehdokas on päätynyt Valkoiseen taloon. Toisaalta huono menestys siellä on monesti merkinnyt lopun alkua toiveikkaille kandidaateille.

Osavaltion esivaaleissa ennakkosuosikkina on tuoreimpien mielipidetiedusteluiden perusteella Vermontin senaattori Bernie Sanders, joka voitti osavaltion esivaalin myös neljä vuotta sitten.

Sanders vaikutti olevan hyvässä nosteessa myös koko maassa. Real Clear Politicsin tuoreen mielipidekyselyiden yhteenvedon mukaan Sandersilla on nyt demokraattien ehdokkaista suurin kannatus, valtakunnallisesti 24 prosenttia. Kannatus on nelisen prosenttiyksikköä suurempi kuin aiemmassa koosteessa.

Toiseksi eniten kannatusta on entisellä varapresidentillä Joe Bidenilla. Häntä tukee liki 20 prosenttia kantansa kertoneista. Bidenin kannatus on tosin huvennut lyhyessä ajassa selvästi, ja kannatuskäyrä on jyrkässä laskussa.

Vaalikiertueen avauksen Iowassa täpärästi demokraateista voittanut Pete Buttigieg on kyselyn mukaan selvässä nousussa myös valtakunnallisesti. Kannatusprosentti on nyt lähes 11.

Myös upporikkaan liikemiehen Michael Bloombergin kannatuskäyrä näyttää yleisesti ottaen nousevalta. Bloomberg on ilmoittanut keskittyvänsä erityisesti suurten ja vaa'ankieliosavaltioiden esivaaleihin, joten hänen todellinen kannatuksensa selviää vasta maaliskuun alun supertiistain jälkeen.

Elizabeth Warrenin kannatus näyttää vakiintuneen 14–15 prosentin paikkeille. Muut demokraattien ehdokkuutta tavoittelevat jäävät jo selvästi kärkijoukosta.

IS seuraa New Hampshiren esivaaleja läpi yön tässä artikkelissa.