Nainen kokkasi varakkaille perheille, kun erikoiset sattumat herättivät epäilykset – ”Lavantauti-Mary” on maailman tunnetuin supertartuttaja

Mary Mallon on maailman tunnetuimpia supertartuttajia.

Mary Mallonin uskotaan tartuttaneen yli 50 ihmistä, joista kolme kuoli. Hän joutui eristyksiin vuosikymmeniksi.

Britanniassa uutisotsikoihin on noussut tapaus, jossa koronaviruksen saaneen liikemiehen uskotaan tartuttaneen ainakin 10 brittiä kolmessa eri maassa. Miestä on kutsuttu supertartuttajaksi, sillä hän on tartuttanut poikkeuksellisen monta ihmistä.

Supertartuttajia on nähty myös aiemmissa tautiepidemioissa. Esimerkiksi vuonna 2015 yhden mersiin sairastuneen sairaalapotilaan uskotaan tartuttaneen 82 ihmistä. Mers on uuden koronaviruksen sukulaisvirus.

Maailmalla leviää uusi koronavirus ja ainakin pari supertartuttajaa on tunnistettu epidemiassa. Supertartuttajia on kuitenkin havaittu myös aiemmissa epidemioissa.

Kenties tunnetuin supertartuttaja on ”Lavantauti-Mary” eli Mary Mallon, joka oli ensimmäinen Yhdysvalloissa todettu oireeton lavantaudin kantaja. Mallonin on arvioitu tartuttaneen ainakin yli 50 ihmistä, joista kolme kuoli. Koska Mallon käytti eri nimiä eikä tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa, ei todellisesta tartuntojen määrästä ole kuitenkaan täyttä varmuutta.

Mary Mallon syntyi vuonna 1869 Cookstownissa nykyisen Pohjois-Irlannin alueella. 1880-luvulla nuori nainen muutti Yhdysvaltoihin ja sai töitä kokkina varakkaissa perheissä.

Kuin erikoisesta sattumasta kaikissa perheissä, joissa Mallon työskenteli, tuli ilmi lavantautitartuntoja, BBC kertoo. Esimerkiksi vuonna 1906 Mallon työskenteli rikkaalle pankkiirille Charles Warrenille. Pian Warrenin tytär sairastui lavantautiin ja muutamassa viikossa kuusi Warrenin kotitalouden 11 jäsenestä oli sairastunut.

Maaliskuussa 1907 mies ilmestyi Park Avenuella sijainneelle asunnolle, jossa silloin 37-vuotias Mallon työskenteli kokkina, Smithsonian Magazinessa on uutisoitu. Mies pyysi Mallonilta hieman hänen vertaan, virtsaansa ja ulostettaan.

– Ei kestänyt kauan ennen kuin Mary reagoi tähän ehdotukseen, mies kirjoitti myöhemmin kohtaamisesta.

– Hän tarttui lihahaarukkaan ja eteni minun suuntaani.

Mies oli George Soper, joka tutki lavantautitartuntoja talossa, jossa Mallon oli aiemmin työskennellyt. Terveysinsinööri uskoi, että Mallon saattaisi olla lavantaudin oireeton kantaja.

Mies palasi myöhemmin ja onnistui ottamaan näytteen Mallonin käyttämästä mekosta, josta oli jäänyt pala oven väliin. Testit paljastivat Soperin oletuksen oikeaksi.

Kuva tavasta, jolla ”Lavantauti-Mary” eli Mary Mallon levitti lavantautia.

Lavantauti on bakteerin aiheuttama vakava suolistoinfektio, jonka voi välttää parhaiten hyvällä käsi- ja elintarvikehygienialla. Nykyisin tautia esiintyy lähinnä Lähi- ja Keski-idässä, Intian niemimaalla, Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Tyynenmeren saarilla, Terveyskirjaston sivuilla kerrotaan. Tauti on hoidettavissa antibiooteilla.

1900-luvun alussa lavantauti jylläsi kuitenkin myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Supertartuttajaksi paljastunut Mallon siirrettiin karanteeniin. PBS:n julkaisemassa kirjeessä Mallon valitti saamaansa kohtelua ja kertoi, että hänestä oli tullut eräänlainen nähtävyys Brother Islandilla New Yorkissa.

– Minusta on tullut kaikkien tirkistelyn kohde. Jopa harjoittelijat ovat tulleet tapaamaan minua ja kysyneet asioista, jotka kaikki jo tietävät. Tuberkuloosimiehet sanovat: ”Siellä hän on, se kidnapattu nainen”.

Kuva Mary Mallonista (edessä) karanteenissa Brother Islandilla.

Mallon myös sanoi, ettei suostunut leikkaukseen, jolla hänen sappirakkonsa olisi poistettu. Lavantautia aiheuttava bakteeri lisääntyy sappirakossa ja sille altistavat muun muassa sappikivet.

Mallon pääsi vapaaksi vuonna 1910 luvattuaan, ettei koskaan työskentele enää kokkina.

Viisi vuotta myöhemmin paljastui, että Mallon työskenteli sairaalassa, jossa oli puhjennut lavantautiepidemia. Mallon otettiin jälleen kiinni ja vietiin takaisin karanteeniin Brother Islandille. Hän kuoli vuonna 1938 pääsemättä koskaan vapauteen.

Jälkikäteen kysymyksiä on herättänyt Mallonin kova kohtalo. Naisesta kirjan kirjoittanut Judith Walzer Leavitt on nostanut esille, että Mallonin toisen karanteenin aikaan hän ei ollut ainoa tiedossa oleva lavantaudin kantaja vaan heitä oli satoja pelkästään New Yorkissa.

– Se on se miljoonan dollarin kysymys, johon kukaan ei osaa vastata, professori Jamers Colgrove kommentoi Smithsonian Magazinelle kysymystä, miksi juuri Mallon eristettiin yli kahdeksi vuosikymmeneksi.