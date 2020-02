WHO:n mukaan uusi koronavirus on hyvin vakava uhka koko maailmalle.

Jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä voi saada koronavirustartunnan, jos epidemiaa ei saada hallintaan, varoittaa Hongkongin johtava kansanterveyden epidemiologi, professori Gabriel Leung The Guardianin haastattelussa.

Maailman terveysjärjestö WHO on aiemmin sanonut, että vahvistetut tartunnat ihmisillä, jotka eivät ole koskaan vierailleet Kiinassa, ovat vain ”jäävuoren huippu”. Leungin mukaan olisi tärkeää selvittää, kuinka suuri ja minkä muotoinen tuo jäävuori on.

Useat asiantuntijat ovat arvioineet, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin noin 2,5 ihmistä. Näin ollen uuden koronaviruksen ”hyökkäysaste” olisi noin 60–80 prosenttia.

– 60 prosenttia maailman väestöstä on todella iso luku, Leung sanoo.

Poika käyttää hengityssuojainta ajellessaan potkulaudallaan Hongkongissa.

Leungin mukaan on mahdollista, että kun huomioidaan koronaviruksen lievimmätkin tapaukset, kuolleisuusaste on noin prosentin luokkaan. Jos maailman väestöstä 60 prosenttia saisi tartunnan, kuolleiden määrä olisi silti valtava.

– Saako 60–80 prosenttia väestöstä tartunnan? Ehkä ei. Ehkä se tulee aaltoina. Ehkä virus muuttuu vähemmän tappavaksi, koska ei ole sen kannalta avuliasta, jos se tappaa kaikki tiellään, koska silloin se myös kuolee.

Leungin mukaan keskeistä on selvittää koronavirusepidemian mittakaava, ja ovatko Kiinan mittavat toimet viruksen hillitsemiseksi toimineet.

Suojapukuun pukeutunut poliisi Hongkongissa.

Leungin mukaan tilannetta vaikeuttaa se, että uudesta koronaviruksesta tiedetään vain vähän. Varmuutta ei ole esimerkiksi siitä, tarttuuko se pisaratartuntana vai ilmateitse. Epäselvää on myös se, että jos eristyksissä olleet kaupungit avataan, voiko virus levitä kiihtyvään tahtiin?

Uuteen koronavirukseen on sairastunut yli 42 000 ihmistä ja kuollut yli 1 000. Virusta on havaittu Kiinan lisäksi ainakin 24 maassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan karkeasti arvioiden noin 80 prosenttia tartuntatapauksista on ollut lieviä ja noin 15 prosenttia on vaatinut sairaalahoitoa. Noin 2–5 prosenttia ihmisistä on tarvinnut tehohoitoa ja noin kaksi prosenttia sairastuneista on kuollut, ABC News uutisoi.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti tiistaina uuden koronaviruksen olevan hyvin vakava uhka maailmalle.

– Tärkeintä on pysäyttää viruksen leviäminen ja pelastaa ihmishenkiä, Ghebreyesus tähdensi.

Taudin lyömiseksi tarvitaan hänen mukaansa tietojen avointa ja tasapuolista jakamista.

Britanniassa yritetään kehittää rokote koronavirusta vastaan.

Genevessä on tiistaina ja keskiviikkona koolla noin 400 asiantuntijaa. Myös Leung osallistuu kokoukseen. Tarkoituksena on muun muassa pohtia viruksen tarttumistapoja ja mahdollisia rokotteita.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä.

Kiina on päätynyt eristämään kokonaisia kaupunkeja taistelussa viruksen leviämisen estämiseksi. Tuoreimpia toimia ovat Wuhanin kaupunkiin määrätyt liikkumisrajoitukset. Niiden mukaan kuumetta potevat ihmiset saavat mennä vain oman alueensa sairaalaan. Tarkkailua tarvitsevien keuhkokuumepotilaiden on pysyttävä klinikoilla tai muissa heille osoitetuissa paikoissa.