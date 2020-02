Sveitsi hankkii 36–40 monitoimihävittäjää – päätös luvassa tänä syksynä

Onko paras hävittäjä Sveitsille ja paras Suomelle sama kone? Alppimaassa kauppaa tehdään ”vain” 5,6 miljardilla eurolla.

Mikä näistä neljästä on paras monitoimihävittäjä Sveitsille? Boeing Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon vai Lockheed Martin F-35A?

Sveitsi etsii seuraajaa ilmavoimiensa vanhentuvalle F/A-18 Hornet -kalustolle samaan aikaan kuin meidän puolustushallintomme etsii parasta hävittäjää Suomelle. Valinta voi teoriassa päätyä samaan koneeseen.

Sveitsiläisten Air2030-hanke on noin vuode edellä Suomen HX-hanketta. Tarjokkaat ovat samat kuin Suomelle, mutta meidän tarjouskilvassamme on mukana myös Saab Gripen E. Ruotsalaiskone putosi Sveitsin kisasta pois viime vuoden keväällä, sillä E-malli ei ollut tarpeeksi valmis osallistuakseen alppimaan koelento-ohjelmaan.

Sveitsi tekee valintansa Air2030:ksi nimetyssä hankkeessa puolustusministeriön hankintaorganisaation Armasuissen esityksestä ensi syksynä, sen jälkeen kun kansa on saanut sanoa sanansa kaupasta. Suuruusluokaltaan hankinnan arvo on kuusi miljardia frangia (n. 5,6 mrd. euroa). Suomen HX-hankkeessa rahaa on käytettävissä 10 miljardia euroa.

Armasuisse lähetti valmistajille tammikuussa toisen kierroksen tarjouspyynnöt. Niihin Sveitsi pyysi valmistajia määrittämään hinnan sekä 36:lle että 40 hävittäjälle. Hintaan pitää sisältyä koneiden huolto- ja tukeutumisjärjestelmät ja tarvittava määrä aseita.

Tarjouspyyntöjen mukaan Armasuisse edellyttää, että Sveitsin ilmavoimien on turvallisuustilanteen kiristyessä kyettävä turvaamaan ilmatilan hallinta pitämällä vähintään neljä konetta jatkuvasti ilmassa neljän viikon ajan. Suomessa ilmavoimien pitää pystyä samanlaiseen jatkuvaan lentotoimintaan kahdessa painopistesuunnassa: Pohjois- ja Etelä-Suomessa.

Aseellisen hyökkäyksen sattuessa Sveitsin on Armasuissen vaatimusten mukaan kyettävä puolustamaan koko ilmatilaansa ”rajoitetun ajan” ja antamaan myös tukea maavoimille. Suomi edellyttää samoja kykyjä: koneiden pitää verkottua koko puolustusjärjestelmään ja vaikuttaa maaleihin maalla ja merellä.

Lisäksi Sveitsi edellyttää Air2030-hankkeessa laajaa teollista yhteistyötä valmistajan kanssa ja vastakauppoja, jotka kattavat 60 prosenttia hankinnan arvosta.

Sveitsin ilmavoimien F-5 Tiger -koneen ohjaamo on analogisen tekniikan aikakaudelta. Tigerit jäävät eläkkeelle Sveitsin Air2030-hankinnan tultua päätökseen.

Sveitsillä on nyt operatiivisessa käytössä 30 vanhentuvaa F/A-18 Hornet -konetta. Ilmavoimien piti saada vielä toinen, yhtä suuri Hornet-toimitus 1990-luvun lopussa, mutta kansanäänestys vuonna 1993 kaatoi hankkeen. Tälläkin kertaa kansa saa sanoa sanansa hävittäjäkaupasta: oppositiopuolueiden ja rauhanjärjestö GSoA:n ajama kansanäänestys pidetään todennäköisesti 27. syyskuuta 2020.

– Uudessa hankinnassa on kyse maamme ilmavoimien tulevaisuudesta, sanoo Sveitsin ilmavoimien eversti evp. Hans-Peter Hulliger IS:lle.

– 1990-luvun lopussa meidän piti saada toinen erä F/A-18 -koneita. Silloin meillä olisi ollut käytössä suunnilleen yhtä paljon koneita kuin Suomella. Mehän päädyimme 1980- ja 1990-luvulla samanlaiseen laskelmaan, jonka mukaan ilmapuolustus tarvitsee kaikkien tehtäviensä hoitamiseen 60–70 neljännen sukupolven hävittäjäkonetta.

Koska Sveitsi ei hankkinut enää uusia koneita 1990-luvulla, jäi Hornetien rinnalle ilmavoimien kalustoksi 26 vanhaa F-5 Tiger-konetta, jotka soveltuvat käyttöön vain kauniilla säällä.

Seuraava ”ei” kansanäänestyksessä tuli vuonna 2014, kun Sveitsi suunnitteli uusien Gripen C/D -koneiden ostamista.

– Kielteinen päätös Gripen-kaupoille sopi tietenkin tähän huonoon kehitykseen, Hulliger kommentoi.

Hulliger uskoo nyt, ettei kansa enää kaada Air2030-hanketta. Lue lisää Hulligerin ajatuksista IS:n artikkelista 30. tammikuuta.