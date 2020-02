Ukraina-suhteista vastaava vaihtuu Kremlissä – entinen ”harmaa kardinaali” sivuun

Surkovin on kerrottu itse eronneen, koska Moskovan Ukraina-politiikassa on tapahtunut "suunnanmuutos".

Venäjän Ukraina-suhteiden vastaava vaihtuu Kremlissä. Ukraina-asiat saa hoitaakseen entinen varapääministeri Dmitri Kozak, joka korvaa tehtävässä presidentti Vladimir Putinin läheisen avustajan Vladislav Surkovin.

Venäjällä vaihtui tammikuussa hallitus, ja tässä yhteydessä Kozak siirtyi varapääministerin paikalta presidentinhallinnon varajohtajaksi. Sen jälkeen Venäjällä on spekuloitu, että hän saa hoitaakseen Ukraina-asiat Surkovin sijasta. Surkovin on kerrottu itse eronneen, koska Moskovan Ukraina-politiikassa on tapahtunut "suunnanmuutos".

Tiedot Kozakin uudesta tehtävästä vahvisti vihdoin Putinin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskov ei kertonut, jättääkö Surkov Kremlin kokonaan. Surkov toimi 2000-luvun alussa presidentin kanslian varajohtajana. Hänet tunnettiin Venäjän "harmaana kardinaalina" kulissien takaisen valtansa takia. Venäjän tiukasti valvottua poliittista järjestelmää pidetään hänen luomuksenaan.

Kommersant-lehden lähteiden mukaan Surkov on ollut sillä kannalla, että Ukrainan kanssa on mahdoton päästä sopimukseen, oli siellä presidenttinä kuka hyvänsä, ja että Donetskin ja Luhanskin alueiden on pysyttävä Venäjän vaikutusvallan piirissä.

Kozak puolestaan näkee Kommersantin mukaan Itä-Ukrainan konfliktin ongelmaksi, joka vie resursseja ja estää suhteiden normalisoinnin länteen.