Yhteensä kolme pikkupaikkakuntaa on jo ilmoittanut esivaalituloksensa.

Jo vuosikymmenien ajan pienen New Hamsphiren osavaltion vähäväkinen pikkupaikkakunta Dixville Notch on tarjonnut Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta odottaville pientä esimakua vaalipäivästä.

Niin tänäkin vuonna, kun paikkakunnan asukkaat kokoontuivat heti puoliltaöin paikallista aikaa äänestämään puolueiden esivaaleissa, jotka järjestetään osavaltiossa tiistaina.

Osallistujien ja toimittajien pitää hankkiutua patikoimalla Dixville Notchin äänestyspaikalle seuraamaan perinteistä vaalitoimitusta.

Kyseessä on hupailuperinne, jonka mahdollistaa New Hampshiren vaalilaki. Sen mukaan äänet voidaan laskea ja tulos ilmoittaa heti, jos kaikki paikkakunnan rekisteröityneet äänestäjät ovat käyneet uurnilla.

Tänä vuonna äänestäjiä oli viisi. Ja luvassa oli yllätystulos.

Miljardööri Mike Bloomberg voitti kummankin puolueen esivaalin Dixville Notchissa – vaikka ei ole edes ehdolla.

Mediamiljardööri Michael Bloomberg piti puhetta vaalitilaisuudessaan Virginian Norfolkissa viime viikolla. Virginia äänestää demokraattien esivaalissa supertiistaina eli 3.3.

Demokraattien esivaalissa Bloomberg sai kaksi ääntä, kun senaattori Bernie Sanders ja ex-pormestari Pete Buttigieg saivat kumpikin yhden.

Paikkakunnan ainoa republikaaniäänestäjä kirjoitti vaalilipukkeeseensa – toinen lain suoma erikoismahdollisuus – myös Bloombergin nimen. Hän kertoi kannattavansa newyorkilaismiljardööriä tämän ilmastonsuojeluagendan ja valtionvelan suitsimistavoitteen takia. Donald Trump jäi siis Dixville Notchissa äänittä.

Dixville Notchiin saapuu perinteisesti enemmän toimittajia kuin paikkakunnalla on asukkaita.Viime väestönlaskennan mukaan siellä asuu 12 ihmistä, mutta äänestämässä oli vain viisi.

Entinen republikaani Bloomberg lähti mukaan demokraattien presidenttikisaan myöhässä ja ilmoitti jättävänsä väliin ensimmäiset neljä esivaalia. Sen sijaan hän on syytänyt jo satoja miljoonia dollareita omaa rahaansa vaalimainontaan myöhemmissä esivaaliosavaltioissa.

Mahdollisesti juuri tämän vuoksi Bloomberg on tehnyt nousua myös mielipidemittauksissa.

Dixville Notchista kuullaan seuraavan kerran ensi marraskuussa, jolloin paikkakunta toistaa varhaisen äänestyksensä varsinaisissa presidentinvaaleissa.

Klobuchar ”kokonaisvoittaja”

Dixville Notch ei ole ainoa pikkupaikkakunta, joka on jo kertonut tuloksensa New Hampshiressa. Myös kaksi muuta pikkukylää on äänestänyt, ja näiden ylivoimainen ”kokonaisvoittaja” on Minnesotan senaattori Amy Klobuchar, joka keräsi yhdeksän ääntä yhteensä muutamasta kymmenestä.

Senaattorit Sanders ja Elizabeth Warren sijoittuivat toiseksi, kummallakin neljä ääntä.

New Hampshiren esivaalien varsinaista tulosta odotetaan varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Alla mielipidemittausten keskiarvo osavaltiossa juuri ennen vaalipäivää.