Aftonbladetin mukaan miehellä oli vakava ampumahaava.

Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi erikoisesta tapauksesta, jossa vakavan ampumahaavan saanut mies saapui Lähi-idästä Tukholmaan Arlandan lentokentälle. Lehden lähteiden mukaan miehen vammat olivat niin vaikeat, että hänen jalkansa piti amputoida Karoliinisessa sairaalassa Solnassa.

Aftonbladet kertoo, että mies asuu Ruotsissa tai hänellä on maan kansalaisuus. Lehti ei tiedä tarkemmin, missä päin Lähi-itää mies oli vieraillut.

Mies osasi nimetä Tukholman poliisille ampumisesta epäillyn, joka on ilmeisesti Ruotsin kansalainen. Ketään ei ole kuitenkaan otettu kiinni tapaukseen liittyen.

Poliisi tai syyttäjä eivät halua kommentoida lehden tietoja.

Aftonbladet ei kerro tarkemmin, millä lentoyhtiöllä mies on lentänyt ja miten hän on ylipäätään lennolle päässyt. Esimerkiksi Finnair pyytää ihmisiä, joilla on lääkitystä vaativa sairaus, olemaan yhteydessä lentoyhtiöön ennen matkaa ja toimittamaan asianmukaisen lääketieteellisen selvityksen.

Finnairin sivuilla on listattu selvitystä vaativiksi tapauksiksi esimerkiksi äskettäiset vammat ja leikkaukset.

SAS-lentoyhtiön sivuilla sanotaan, että kaikkien matkustajien on täytettävä tietyt ehdot, jotta lentoyhtiöllä saa lentää. Esimerkiksi kirurgiset toimenpiteet saattavat tehdä lentomatkasta vaarallisen.