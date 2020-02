Kahden tartunnan saaneista kerrotaan olevan terveydenhuollon työntekijöitä.

Brittiliikemiestä epäillään ”supertartuttajaksi”, sillä hänen uskotaan tartuttaneen koronaviruksen ainakin 10 ihmiseen kolmessa eri maassa, muun muassa Sky News kertoo.

Supertartuttajaksi kutsutaan henkilöä, joka tartuttaa tavallista enemmän ihmisiä. Termillä ei ole tieteellistä määritelmää, mutta aiemmin on kerrottu, että supertartuttajina pidetään usein henkilöitä, jotka tartuttavat ainakin kymmenen ihmistä. Perinteisesti on ajateltu, että noin joka viides tartunnan saanut ihminen tartuttaa paljon enemmän ihmisiä kuin enemmistö, The Guardian kertoo.

Varmuutta ei ole siitä, miten henkilöstä tulee supertartuttaja. Joidenkin teorioiden mukaan kaiken taustalla saattaa olla henkilön immuunijärjestelmä: joko se on heikko tai se on niin vahva, ettei henkilö välttämättä itse huomaa oireita ja saattaa siten levittää tautia eteenpäin.

Todennäköisesti siihen, tuleeko henkilöstä supertartuttaja, vaikuttaa kuitenkin monta syytä kuten se, että henkilö saa enemmän kuin yhden taudinaiheuttajan. On kuitenkin mahdotonta tietää, kenestä tulee supertartuttaja ja kenestä ei.

Hovesta, Itä-Sussexista kotoisin olevan miehen uskotaan saaneen tartunta Singaporessa, jossa hän osallistui työnantajansa Servomaxin järjestämään tilaisuuteen. 20–22. tammikuuta pidettyyn konferenssiin osallistui 94 ulkomaalaista delegaattia, joiden joukossa oli myös yksi Kiinan Wuhanista, josta koronavirus lähti leviämään, ja jossa on havaittu eniten tartuntoja.

Konferenssin jälkeen brittimies matkusti Ranskaan laskettelemaan perheensä kanssa. Tämän jälkeen mies lensi takaisin kotimaahansa 28. tammikuuta.

Miehen uskotaan hakeutuneen hoitoon Brightonissa matkansa jälkeen, kun konferenssinjärjestäjät kertoivat toisen delegaatin saaneen virustartunnan. ITV:n mukaan miehellä todettiin koronavirustartunta viime torstaina, 6. helmikuuta.

Kun brittimiehellä todettiin koronavirustartunta, hänet siirrettiin St Thomasin sairaalaan Lontooseen. Mies on yhä sairaalan tartuntatautiyksikössä hoidettavana.

Tartunnan saanutta brittimiestä hoidetaan St Thomasin sairaalassa Lontoossa.

Viime lauantaina Ranska vahvisti, että viidellä Britannian kansalaisella, mukaan lukien 9-vuotiaalla lapsella, oli todettu koronavirustartunta. Kaikki tartunnan saaneet olivat yöpyneet samassa alppimajassa, jossa brittimies oli vieraillut.

Sunnuntaina uutisoitiin, että Mallorcalla, Espanjassa asuva brittimies oli myös saanut koronavirustartunnan. Myös hän oli yöpynyt samassa alppimajassa kuin muut tartunnan saaneet britit.

Maanantaina vahvistettiin, että kolme miestä ja yksi nainen olivat saaneet koronavirustartunnan Britanniassa. Terveysviranomaiset kertoivat heidän olleen yhteydessä Singaporesta Ranskan kautta Britanniaan matkanneeseen mieheen.

Ihmisiä varoitetaan koronaviruksesta Brightonissa.

Muun muassa Independent uutisoi, että kaksi terveydenhuollon työntekijää on saanut tartunnan. Brightonissa County Oakin klinikka suljettiin maanantaina ”operatiivisista vaikeuksista” johtuen. Vahvistamattomien väitteiden mukaan yksi klinikan lääkäreistä olisi saanut koronavirustartunnan. Lääkäri on ollut töissä klinikalla, mutta hän ei nähnyt potilaita.

Suoja-asuihin pukeutuneiden työntekijöiden nähtiin siivoavan vastaanottoa ja apteekkia maanantaina iltapäivällä.

Työntekijä siivosi apteekkia, joka on lääkärinvastaanoton yhteydessä.