Asiantuntija: Saksan poliittinen kriisi vaikuttaa myös Euroopan unioniin – ”Saksa ei ole ollut niin vahva toimija”

Hallituspuolue CDU:n puheenjohtaja ilmoitti, ettei aio pyrkiä liittokansleriksi. Hän myös luopuu puheenjohtajuudestaan, kunhan liittokansleriehdokas selviää.

Saksassa yllätyttiin maanantaina, kun kerrottiin, että liittokansleri Angela Merkelin seuraajana pidetty Annegret Kramp-Karrenbauer ei aio pyrkiä liittokansleriksi ensi vuonna. Samalla Kramp-Karrenbauerin kerrottiin luopuvan kristillisdemokraattien puheenjohtajuudesta myöhemmin tänä vuonna.

Kramp-Karrenbauerin päätös on päätepiste kehityssuunnalle, joka on ollut käynnissä jo pidempään, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku.

– Tavallaan liittokanslerikilpa on ollut osittain auki koko ajan, koska Kramp-Karrenbauerin ehdokkuus ei ole ollut selvää. Hänen puheenjohtajakautensa on ollut vaikea ja on ollut selvää, ettei hänellä ole koko puolueen kannatusta.

Kramp-Karrenbauer hyppäsi osavaltiotason politiikkaan vuonna 1990-luvulla, kun hän ryhtyi CDU:n poliittiseksi suunnittelijaksi. Vuonna 2000 hänet valittiin Saarlandin sisäministeriksi. Tämän jälkeen hän toimi muun muassa koulutus, perhe-, naisasia- ja kulttuuriministerinä ennen kuin nousi vuonna 2011 osavaltion pääministeriksi ja sai lempinimen Saarlandin Merkel.

Kun Merkel ilmoitti lokakuussa 2018, ettei tavoittelisi CDU:n puheenjohtajuutta enää joulukuussa pidettävässä puoluekokouksessa, Kramp-Karrenbaueria spekuloitiin Merkelin seuraajaksi. Hänet valittiin tehtävään pienellä enemmistöllä.

– Puheenjohtajavalinta oli äärimmäisen tiukka. Kramp-Karrenbauer tulkittiin Merkelin suosikiksi ja hänen vastaehdokkaansa Friedrich Merz tiedettiin Merkeliä vastustavaksi voimaksi. Merz edustaa kristillisdemokraattien konservatiivisempaa ja talousliberaalimpaa siipeä, jota Kramp-Karrenbauer ei ole onnistunut vakuuttamaan.

Iso-Markun mukaan Saksan sisäpoliittinen tilanne vaikuttaa myös Euroopan unioniin, jossa Saksa todennäköisesti on poissaolevampi.

– Saksa ei ole Merkelin neljännellä kaudella ollut niin vahva toimija, kun se on joutunut keskittymään maan sisäisiin asioihin. Jos ajatellaan esimerkiksi EU:n suuria strategisia kysymyksiä, Saksa ei ole ollut niissä näkyvä. Tämä on haaste myös ajatellen Saksan tulevaa EU-puheenjohtajuutta loppuvuonna 2020.