Japanissa eristetyllä Diamond Princess -laivalla on havaittu kymmeniä uusia koronavirustartuntoja.

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on havaittu 66 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Japanin terveysministeriö maanantaina. Näin ollen varmistuneita tautitapauksia on laivalla jo 135.

Alus on ollut karanteenissa viime viikon alkupuolelta lähtien, jolloin sen Hongkongissa kyydistä jääneellä matkustajalla todettiin koronavirustartunta. Laivan matkustajilta ja miehistön jäseniltä on sittemmin löydetty koko ajan lisää tartuntoja viranomaisten laajentaessa testejä kyydissä olevien 3 711 ihmisen joukossa.

Diamond Princess -risteilyalus on karanteenissa Japanin Jokohamassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan uusista tartunnan saaneista suurin osa on japanilaisia mutta joukossa on myös australialaisia, filippiiniläisiä sekä kanadalainen, britti ja ukrainalainen. Osa virusoireita saaneista on kuljetettu pois laivasta saamaan hoitoa.

Laivaan jääneitä ihmisiä on kehotettu pysymään hyteissään taudin leviämisen estämiseksi. Hytistä poistuvat on määrätty pysymään etäällä muista ihmisistä ja käyttämään hengityssuojaimia. Karanteenin odotetaan jatkuvan ainakin 19. helmikuuta saakka eli vielä yli viikon ajan.

Ainoa oire oli yskä

Amerikkalaispariskunta Kent ja Rebecca Frasure kuvailevat CNN:n haastattelussa unelmalomansa muuttumisesta painajaiseksi. 35-vuotias Rebecca sai perjantaiaamuna kuulla olevansa koronavirustartunnan saaneiden matkustajien joukossa, ja hänet määrättiin jättämään laiva välittömästi.

Hän kertoi haastattelussa taudin ainoan oireen olleen yskä.

– Tämä on kauheaa, en olisi ikinä uskonut tällaista voivan tapahtua nyt, matkustaja kuvaili CNN:lle hieman ennen poistumistaan laivasta.

Matkustajia on kehotettu käyttämään hengityssuojaimia poistuessaan hyteistään.

Jopa viikkojen karanteenissa oleminen on raskas kokemus erityisesti ikkunattomissa sisähyteissä asuville matkustajille. Laivan kyydissä oleva Yardley Wong kirjoitti Twitter-tilillään stressaavasta ja pelokkaasta tunnelmasta.

– Minun on päästävä tästä ahdistuksesta, hän kirjoitti AFP:n mukaan.

Aluksen kyydissä on runsaasti kroonisista sairauksista kärsiviä matkustajia. Japanin viranomaisten mukaan noin 600 laivalla olevaa ihmistä tarvitsi kipeästi lääkkeitä maanantaina.

Viikonlopun aikana laivalle saatiin tuotua tarvittavia täydennyksiä sekä lisää hengityssuojaimia ja desinfiointipyyhkeitä.