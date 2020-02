EU pitää ylimääräisen koronaviruskokouksen yhdessä WHO:n kanssa – ”Aika yhdistää voimat tämän epidemian pysäyttämiseksi”

Yhdysvallat on jo kieltänyt maahantulon sellaisilta ulkomaisilta maahanpyrkijöiltä, jotka ovat käyneet lähiaikoina Kiinassa.

Euroopan unioni järjestää ylimääräisen terveysministerien kokouksen koronavirusepidemian tiimoilta torstaina. Kokoukseen osallistuu myös YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n edustaja.

– Nyt on aika yhdistää voimat tämän epidemian pysäyttämiseksi, sanoi unionin kriisien torjunnasta vastaava komissaari Janez Lenarcic.

Ministerien on määrä keskustella niistä tavoista, joilla viruksen leviäminen voidaan estää. Viime viikolla Saksan terveysministeri Jens Spahn ja hänen ranskalaiskollegansa Agnes Buzyn ehdottivat, että Euroopan tulisi ottaa käyttöön matkustusrajoituksia Kiinasta tuleville matkailijoille.

Yhdysvallat on jo kieltänyt maahantulon sellaisilta ulkomaisilta maahanpyrkijöiltä, jotka ovat käyneet lähiaikoina Kiinassa. Euroopassa tällainen päätös vaatisi kuitenkin valtioiden yhteisiä toimia, koska valtaosa Euroopasta kuuluu vapaan matkustamisen mahdollistavaan Schengen-alueeseen.

Toistaiseksi Euroopassa on todettu vasta 30 tartuntaa, mutta WHO on varoittanut, että tapausten määrä Kiinan ulkopuolella saattaa olla kasvussa.