Britanniassa vahvistettiin uusia koronavirustartuntoja – maan hallitus julisti koronaviruksen ”vakavaksi uhkaksi”

Aiemmin vahvistetusti koronavirustartunnan saanut brittimies on St Thomasin sairaalassa saamassa hoitoa. Miehellä uskotaan olevan yhteys maanantaina vahvistettuihin uusiin tartuntoihin.

Koronavirus jatkaa leviämistään maailmalla.

Britanniassa koronavirustartuntojen määrä on noussut neljästä kahdeksaan, terveysviranomaiset tiedottivat maanantaina. Tartunnat löytyivät Brightonissa kolmelta mieheltä ja yhdeltä naiselta. Tartunnan saaneet siirrettiin viikonloppuna Lontooseen saamaan hoitoa.

– Uudet tapaukset ovat kaikki aiemmin vahvistetun tartuntatapauksen tunnettuja kontakteja, professori Chris Witty sanoi.

Aiemmin keski-ikäinen brittimies oli yhdistetty jo ainakin seitsemään koronavirustartuntaan Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa, The Guardian kertoo. Mies oli lentänyt Singaporesta Ranskan Alpeille laskettelemaan ennen kuin palasi Britanniaan tammikuun lopussa. Brightonissa miehellä todettiin koronavirustartunta, jolloin hänet siirrettiin Lontooseen hoitoon St Thomasin sairaalan tartuntatautiyksikköön.

Ilmeisesti yksi myöhemmin tartunnan saaneista oli ollut samassa laskettelukeskuksessa keski-ikäisen miehen kanssa.’

Britannian hallitus julisti koronaviruksen maanantaina ”vakavaksi ja välittömäksi uhkaksi kansalaisten terveydelle,” Reuters kertoo. Näin viranomaisilla on laajemmat valtuudet eristää ihmiset, joiden epäillään saaneen tartunta.

Koronavirus on levinnyt ainakin 27 maahan ja alueeseen. Kiinan viranomaisten mukaan virus on aiheuttanut maassa ainakin 908 ihmisen kuoleman. Maassa on todettu yhteensä 40 000 tartuntaa.