Irlannin yhdistymistä ajava Sinn Féin on kaikkien yllätykseksi rynnimässä vaalivoittoon: ”Kyse on vallankumouksesta vaaliuurnilla”

Sinn Féin on saanut lähes neljänneksen ensisijaisista äänistä.

Vasemmistonationalistinen Sinn Féin -puolue on voittamassa Irlannin parlamenttivaalit. Puolue sai ensisijaisista äänistä 24,5 prosenttia, mikä on pari prosenttia enemmän kuin keskustaoikeistolainen Fianna Fáil (22,2 prosenttia) ja pääministeri Leo Varadkarin Fine Gael (20,9 prosenttia). Vuoden 2016 vaaleissa Sinn Féin oli saanut vain 13,8 prosenttia äänistä eli 23 paikkaa.

– Mielestäni voidaan sanoa, että nämä vaalit ovat olleet historialliset. Kyse on vallankumouksesta vaaliuurnilla, Sinn Féinin johtaja Mary Lou McDonald kuvaili Reutersin mukaan.

Mary Lou McDonald juhlii, kun ensisijaset äänet ilmoitettiin.

Analyytikot ovat kutsuneet vaalitulosta ”seismiseksi siirtymiseksi” pois Irlannin pitkään jatkuneesta keskustaoikeistolaisesta hallinnosta, vaikka puolueiden paikkojen määrä ratkeaa varmuudella vasta maanantain ja tiistain aikana. Lopputulos olisi voinut olla vielä pahempi keskustaoikeistolaisille puolueille, ellei Sinn Féin olisi päättänyt asettaa ehdolle vain 42 ihmistä.

Sinn Féinin tavoitteena on yhdistää Irlanti Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin kanssa. Puolue toimii myös Pohjois-Irlannissa, jossa se on toiseksi suurin puolue Britanniaan kuulumista kannattavan demokraattisen unionistipuolueen jälkeen. Sinn Féinin mukaan brexit on lisännyt yhdistymisajatuksen kannatusta.

The Guardianin mukaan Irlannin yhdistyminen ei kuitenkaan ollut juuri esillä Sinn Féinin vaalikampanjassa. Myöskään Britannian politiikka tai brexit eivät olleet keskiössä vaaleissa.

Sen sijaan ihmiset olivat kiinnostuneita elinkustannusten noususta ja terveydenhuollon tilasta. New York Timesin mukaan Sinn Féin keskittyikin kampanjassaan vastustamaan vuokrien nousua ja yritysten verohelpotuksia.

Sinn Féinin aktivisteja vaatimassa Irlannin yhdistymistä Belfastissa, Britanniaan kuuluvassa Pohjois-Irlannissa tammikuun lopussa.

Sinn Féin pysty muodostamaan enemmistöhallitusta yksin. Fine Gael on jo torpannut mahdollisuuden, että puolue muodostaisi koalition Sinn Féinin kanssa.

Fianna Fáil ei ole kuitenkaan sulkenut pois yhteistyötä Sinn Féinin kanssa. The Guardianin mukaan Sinn Féin olisi monien mukaan jopa parempi yhteistyökumppani kuin Fine Gael, jonka kanssa solmitun kumppanuuden katsottiin syöneen Fianna Fáilin kannatusta.

Leo Varadkarin puolue Fine Gael ei halua tehdä yhteistyötä Sinn Féinin kanssa.

Sinn Féin on sanonut, että ehtona koalitiolle on, että kansanäänestystä Irlannin yhdistämisestä aletaan suunnittelemaan välittömästi, jotta äänestys voitaisiin pitää viiden vuoden sisällä.

Vuonna 2016 kesti 10 viikkoa ennen kuin Irlantiin saatiin hallitus parlamenttivaalien jälkeen.

Sinn Féinin kannattajia Corkissa, Irlannissa sunnuntaina.

Irlannin saari on ollut viimeiset vuodet useaan otteeseen kansainvälisen politiikan keskiössä brexitin takia. Britannian ja EU:n ratifioimassa sopimuksessa määritellään Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliset rajamuodollisuudet, jotta väkivaltaisuudet eivät puhkeaisi saarella, jos Britannia ja EU eivät saa neuvoteltua tulevaa suhdettaan nyt käynnissä olevan siirtymäajan aikana.

Brexit-sopimuksen mukaan tullimuodollisuudet nousevat Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille eikä Irlannin saarelle. Pohjois-Irlanti jää tavaroiden suhteen EU:n sisämarkkinoille ja EU:n tullisäädökset koskevat tavaroita, jotka tulevat muualta Britanniasta Pohjois-Irlantiin.

Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja on haluttu pitää avoimena.

Järjestelyn tarkoituksena on välttää niin sanottu kova raja, jonka on pelätty uhkaavan Pohjois-Irlannin rauhaa. Vuonna 1998 Pohjois-Irlannissa solmittu pitkäperjantain sopimus, joka nojaa vahvasti Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliseen avoimeen rajaan, päätti vuosikymmeniä jatkuneet väkivaltaisuudet tasavaltalaisten ja unionistien välillä. Levottomuuksissa kuoli 30 vuodessa jopa yli 3 600 ihmistä.

Sinn Féin oli aiemmin terroristijärjestö IRA:n poliittinen siipi.