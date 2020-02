Angela Merkelin manttelinperijä ei aio pyrkiä liittokansleriksi

Asiasta kertovat useat lehdet ja uutistoimistot puoluelähteisiin nojaten.

Saksan kristillisdemokraattien CDU:n puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer ei aio pyrkiä liittokansleriksi ensi vuoden vaaleissa, muun muassa Reuters ja Spiegel uutisoivat puoluelähteisiin nojaten. Kramp-Karrenbauerin kerrotaan myös suunnittelevan puheenjohtajuudesta luopumista ensi kesänä.

– Maanjäristys CDU:ssa, Spiegel kuvaili uutispommia.

Kramp-Karrenbauerin kerrotaan sanoneen CDU:n johdon kokouksessa, että liittokanslerin ehdokkuus kulkee käsi kädessä puolueen johtajuuden kanssa. Kramp-Karrenbauer sanoi haluavansa käynnistää liittokansleriehdokkaan valintaan liittyvän prosessin ensi kesänä, minkä jälkeen hän luopuisi puheenjohtajuudestaan.

Kramp-Karrenbauer nosti kokouksessa myös CDU:n epäselvän aseman äärioikeistolaiseen vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueeseen ja vasemmistoon. Hän vastusti tiukasti CDU:n yhteistyötä AfD:n kanssa.

Puheenjohtaja lienee viitannut Thüringenin osavaltiossa pidettyihin vaaleihin, joissa osavaltion pääministeriksi nostettiin vapaan demokraattipuolueen ehdokas CDU:n ja AfD:n edustajien avulla. Muun muassa Merkel vaati uusia vaaleja ja sanoi, ettei CDU tekisi ikinä yhteistyötä islamia ja maahanmuuttoa vastustavan puolueen kanssa, ei valtakunnallisella eikä paikallisella tasolla.

Kramp-Karrenbauer nousi CDU:n puheenjohtajaksi joulukuussa 2018, kun nykyinen liittokansleri Angela Merkel oli ilmoittanut, ettei aio asettua ehdolle puheenjohtajavaaleissa. Merkel ilmoitti kuitenkin jatkavansa liittokanslerina virkakautensa loppuun.

Kramp-Karrenbaueria on kuvailtu Merkelin poliittiseksi manttelinperijäksi ja suojatiksi. Ennen nousuaan CDU:n puheenjohtajaksi AKK:na tunnettu Kramp-Karrenbauer oli toiminut puolueen puoluesihteerinä. Hän oli myös Saarlandin osavaltion pääministeri ja sai tuolloin lempinimen Saarlandin Merkel.

Kramp-Karrenbauerista tuli Saksan puolustusministeri viime kesänä, kun pestiä hallussaan pitänyt Ursula von der Leyen valittiin Euroopan komission puheenjohtajaksi. Puolustusministerin pesti on Saksassa tunnetusti ollut tuulinen paikka ja sitä on pidetty eräänlaisena ”heittoistuimena,” jonka myötä monen ministerin poliittinen ura on kääntynyt laskuun.

Merkelin kerrotaan toivoneen, että Kramp-Karrenbauer jatkaisi kuitenkin puolustusministerinä. Bildin mukaan Kramp-Karrenbauer jatkaa tehtävässä, jos puolue ja parlamenttiryhmä sitä tukevat.

Kramp-Karrenbauer on myös saanut kritiikkiä CDU:n huonosta vaalimenestyksestä eikä naisen kannatus puolueen sisällä ole ollut vankkaa. Viime marraskuussa Kramp-Karrenbauer uhkasi erolla CDU:n puoluekokouksessa, BBC uutisoi tuolloin.

– Jos olette sitä mieltä, että se Saksa, jonka haluan, ei ole se Saksa, jonka te haluatte... sitten lopetetaan tämä. Tässä, tänään, nyt.

– Mutta rakkaat ystävät, jos haluatte tämän Saksan, jos haluatte valita tämän polun yhdessä...kääritään hihat tässä ja nyt ja aloitetaan.