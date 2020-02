Diamond Princess -risteilyaluksella todettu ainakin 60 uutta koronavirustartuntaa

Laivalle saatiin viikonloppuna toimitettua lääkkeitä kroonisista sairauksista kärsiville.

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu ainakin 60 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK. Laivalla on nyt noin 130 tartunnan saanutta. Yhteensä aluksella on noin 3 700 ihmistä.

Japanin terveysviranomaiset eivät vielä ole vahvistaneet tietoa uusista tartunnoista.

Laivalla testattiin ensin ihmiset, joilla oli hengitystieinfektion oireita tai joiden tiedettiin olleen kontaktissa aiemmin sairastuneen matkustajan kanssa. Sen jälkeen testauksia laajennettiin.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin viime viikon tiistaina. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä toissa viikolla.

Laivalta on jo aikaisemmin evakuoitu tartunnan saaneita ihmisiä hoitoon. Laivalle jääneet joutuvat pääosin oleskelemaan hyteissään ja pääsevät ulkokansille vain lyhyeksi aikaa. Silloinkin heidän on käytettävä hengityssuojainta.

Matkustajille on myös jaettu kuumemittareita, jotta he voivat tarkkailla ruumiinlämpöään.

Japanin terveysministeriö kertoi maanantaina, että laivalle oli saatu toimitettu lääkkeitä osalle kroonisista sairauksista kärsivistä matkustajista. Ministeriön mukaan laivalla on noin 600 lääkkeitä tarvitsevaa.

Laivalla olevien eristys voi kestää jopa 19. helmikuuta asti.