Irlannin parlamenttivaalien ääntenlaskennassa nähtiin yllätys – Sinn Feinin menneisyys ei häiritse nuoria

Leo Varadkar on Irlannin ensimmäinen pääministerin paikalta vaaleihin lähtenyt ehdokas, joka ei ole tullut valituksi vaalipiirinsä ykkösehdokkaana.

Mikäli kolmen suurimman puolueen tasatulos vahvistuu, hallitusneuvotteluihin tulee rutkasti haastetta.

Irlannin parlamenttivaalien ääntenlaskennassa nähtiin sunnuntaina yllätys, kun valtapuolueiden epäilemän Sinn Fein -puolueen ehdokas Paul Donnelly rymisteli pääministeri Leo Varadkarin ohi vaalipiirinsä äänikuninkaaksi ääntenlaskennan ensimmäisellä kierroksella. Journal-uutissivuston mukaan Varadkar on Irlannin ensimmäinen pääministerin paikalta vaaleihin lähtenyt ehdokas, joka ei ole tullut valituksi vaalipiirinsä ykkösehdokkaana.

Ovensuukyselyjen perusteella kolme suurinta puoluetta näyttävät päätyneen lauantain ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa tasatulokseen.

Pääministeri Varadkarin Fine Gael -puolueen kannatus oli ovensuukyselyssä 22,4 prosenttia, vasemmistolaisen ja kansallismielisen Sinn Feinin 22,3 prosenttia ja keskustaoikeistolaisen Fianna Failin 22,2 prosenttia. Virhemarginaali on noin 1,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Varsinaisten tulosten valmistuminen kestää ainakin muutamia päiviä. Syynä on monimutkainen vaalijärjestelmä, jossa äänestäjä voi antaa ykkösäänen lisäksi useita toissijaisia ääniä eri puolueiden ehdokkaille. Sunnuntai-iltana ennen yhdeksää Suomen aikaa tiedossa oli vasta 23 valittua kansanedustajaa 160:stä. Heistä 18 oli Sinn Feinin ehdokkaita.

Äänestäjien sukupolvenvaihdos alkaa näkyä

Irlannin yleisradion RTE:n mukaan Sinn Fein sai ääniä varsinkin nuorilta, joita ei häiritse puolueen menneisyys Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n poliittisena siipenä. Kyselyn perusteella alle 34-vuotiaista lähes kolmannes äänesti Sinn Feiniä, kun yli 65-vuotiaista vain 12 prosenttia teki niin.

Sekä Fine Gael että Fianna Fail vakuuttivat ennen vaaleja, että ne eivät muodosta hallitusta Sinn Feinin kanssa. Fianna Failin johtaja Micheal Martin sanoi kuitenkin ääntenlaskennan aikana RTE:n mukaan, ettei sulje pois yhteistyötä kummankaan kilpakumppanin kanssa.

Pääministeri Varadkarin Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus on ollut vallassa vuoden 2016 vaaleista alkaen, ja Fianna Fail on tukenut sitä oppositiosta. Fianna Fail on ilmaissut, että nyt olisi sen aika ottaa vetovastuu maan johtamisesta.