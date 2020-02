Venäjä tiivistää otettaan maanmiehiinsä ulkomailla: Paluumuuttajia houkutellaan ”henkilökohtaisesti”

Duuman virallisen lehden mukaan Venäjän hallitus on määritellyt uusiksi toimia, joilla mahdollisia vapaaehtoisia paluumuuttajia etsitään Venäjä-taustaisten maanmiesten joukosta ulkomailla.

Venäjällä on ollut jo pitkään käynnissä erilaisia ohjelmia, joilla maa yrittää houkutella venäjänkielisiä ihmisiä muuttamaan ulkomailta Venäjälle.

Ohjelmia on kohdistettu esimerkiksi niihin venäjänkielisiin, jotka jäivät Neuvostoliiton hajotessa muodostuneiden ”lähiulkomaiden” kansalaisiksi. Paluumuuttajiksi on kuitenkin yritetty houkutella myös heitä, jotka ovat itse jostain syystä muuttaneet pois Venäjältä joko neuvostoaikana tai uuden Venäjän aikana.

Parhaillaan Venäjällä on käynnissä useita muutoksia, jotka liittyvät näiden ohjelmien tehostamiseen, sillä presidentti Vladimir Putin haluaa houkutella Venäjälle mahdollisuuksien mukaan 5-10 miljoonaa uutta kansalaista.

Venäjän uuden hallituksen yksi pääpainopisteistä on syntyvyyden lisääminen ja uusien kansalaisten houkuttelu Venäjälle. Kuvassa pääministeri Mihail Mishustin yhdessä presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Venäjän duuman virallinen lehti Parlamentskaja gazeta kertoo tuoreessa uutisessaan, että hallitus on tehnyt vastikään muutoksia paluumuutto-ohjelmien parissa työskentelevien virkamiesryhmien määrittelyyn.

– Virkamiehet suostuttelevat henkilökohtaisesti maanmiehiä ulkomailla muuttamaan Venäjälle, Parlamentskaja gazeta otsikoi uutisensa.

Hallituksen päätöksen mukaisesti Venäjä jatkaa käytäntöä, jonka mukaan ulkomaille voidaan lähettää väliaikaiselle komennukselle ryhmä viranomaisia, joiden tehtävänä on informoida mahdollisia muuttohaluisia näiden asuinvaltioissa.

– On päätetty, että väliaikainen ryhmä muodostetaan sisäministeriön, ulkoministeriön ja muiden asiasta kiinnostuneiden valtion toimeenpanevien elimien asiantuntijoista, jotka on komennettu ulkomaille Venäjän lainsäädännön puitteissa, Parlamentskaja gazeta kirjoittaa.

Parlamentskaja gazetan tulkinnan mukaan väliaikaisten ryhmien lähettäminen ulkomaille tarkoittaa muun muassa sitä, että Venäjän viranomaiset ovat henkilökohtaisesti kontaktissa mahdollisiin paluumuutosta haaveileviin.

Myös uutistoimisto Ura.ru on tulkinnut uutisessaan, että hallituksen päätös väliaikaisista virkamiesryhmistä liittyisi hallituksen uusiin aktiivisiin toimiin Venäjän väkiluvun kasvattamiseksi sekä kansalaisuuden saannin helpottamiseksi.

Venäjällä on ollut jo vuodesta 2006 voimassa käytäntö, jonka mukaan maan ulkomaanedustustoihin voidaan lähettää väliaikaisia viranomaisryhmiä informoimaan ja auttamaan muuttohaluisia ”maanmiehiä”. On kuitenkin epäselvää, kuinka aktiivisesti näitä ryhmiä on muodostettu ja käytetty.

Nyt tehty tuore muutos hallituksen päätökseen liittyy todennäköisesti ainakin siihen, että aiemman päätöksen mukaisesti maanmiesten paluumuutossa auttaviin viranomaisryhmiin tulisi kuulua edustaja Venäjän maahanmuuttovirastosta. Presidentti Vladimir Putin lakkautti viraston kuitenkin jo vuonna 2016 ja sen tehtävät siirrettiin sisäministeriön alaisuuteen.

Hollywood-näyttelijä Steven Seagal on yksi julkkiksista, jotka ovat saaneet Venäjän kansalaisuuden suoraan Vladimir Putinilta. Seagal kuvattiin yhdessä Erdenetuya-vaimonsa kanssa toukokuussa 2018, kun he osallistuivat Putinin virkaanastujaisiin.

Venäjällä on valmisteilla tämän kevään aikana myös merkittävä muutos maan kansalaisuuslakiin, Kommersant-lehti kertoi vastikään uutisessaan.

Jos muutokset menevät läpi, ulkomaan kansalaisuuden omaava venäjänkielinen ihminen voisi ottaa itselleen Venäjän kansalaisuuden ilman, että hänen täytyisi luopua nykyisestä kansalaisuudestaan. Lisäksi kansalaisuuden voisi saada ilman viiden vuoden pysyvää asumista Venäjällä.

Lue lisää: Putin yllättää taas: Venäjä ryhtyy haalimaan kaksoiskansalaisia – passeja tarjotaan helpotetusti venäjänkielisille ulkomailla

Tähän mennessä Venäjän laki on sallinut kaksoiskansalaisuuden ainoastaan toiseen suuntaan. Eli Venäjän kansalaisuuden omaava henkilö on voinut ottaa itselleen ulkomaan kansalaisuuden ilman, että hänen on täytynyt luopua Venäjän passista.

Perussäännön mukaan Venäjän kansalaiseksi haluava ulkomaalainen on joutunut tähän mennessä luopuman vanhasta kansalaisuudestaan. Käytännössä tähänkin pykälään on ollut kuitenkin useita poikkeuksia, sillä esimerkiksi ulkomaalaiset julkkikset ovat saaneet halutessaan pitää aiemman kansalaisuutensa Putinin lahjoittaman Venäjän passin lisäksi.

Lue lisää: Putin käyttää propagandassaan ulkomaisia julkkiksia – näille tähdille on annettu Venäjän kansalaisuus pikaisesti

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia on tällä hetkellä yli 32 000, mutta kaikkineen Suomessa arvioidaan asuvan yli 100 000 venäjänkielistä. Näin pelkästään Suomessa olisi noin 70 000 henkilöä, jotka voisivat halutessaan hakea helpotetusti Venäjän kaksoiskansalaisuutta lakimuutosten voimaantulon jälkeen.