Kirjeenvaihtajan kommentti: Yksi hetki väittelyssä kertoi, miksi huuma Pete Buttigiegin ympärillä taittuu pian

Pete Buttigiegilla on yksi ylitsepääsemätön heikkous, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Iowan vaalikokokousten taika toimii edelleen, vaikka tulostenlasku osavaltiossa takkusi pahasti.

Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen esivaalikauden voittoisasti avannut Pete Buttigieg koki välittömästi hurjan loikan gallupeissa. Buttigiegin kannatus nousi kymmenkunta prosenttiyksikköä New Hampshiressa, jossa äänestetään puolueen presidenttiehdokkaasta tiistaina.

Hätäisimmät näkivät jo yhteyden Jimmy Carterin ja Barack Obaman kaltaisiin nousukkaisiin, jotka ponnistivat Iowan voiton kautta suhteellisesta tuntemattomuudesta aina presidentiksi saakka.

Perjantaina demokraattiehdokkaat kohtasivat New Hampshiressa vaaliväittelyssä, ja Buttigieg sai kokea ensi kertaa ennakkosuosikin kohtelun. Useat hänen vastustajistaan hyökkäsivät Buttigiegiä vastaan tarmolla, jota aikaisemmissa väittelyissä ei ole nähty.

Erityisen ärhäkkä oli entinen varapresidentti Joe Biden, joka menestyi surkeasti Iowassa. Hän nosti esiin 38-vuotiaan Buttigiegin vihreyden. Pienen South Bendin kaupungin entisellä pormestarilla ei ole kokemusta valtakunnanpolitiikasta.

Senaattori Amy Klobuchar antoi tulitukea vertauksella demokraattien vihaamaan Donald Trumpin.

– Meillä on tulokas Valkoisessa talossa nyt, ja katsokaa miten kävi. Minusta kokemus on hyvä asia, Klobuchar sanoi.

Ratkaiseva isku

Buttigieg kesti vastustajiensa hyökkäykset, mutta sitten tuli isku, joka meni suoraan hänen suojauksensa läpi. Väittelyn juontaja Linsey Davis huomautti, että Buttigiegin pormestarikauden aikana South Bendissa pidätettiin mustia marihuanan hallussapidosta neljä kertaa enemmän kuin valkoisia. Davis kysyi, miksi epätasapaino lisääntyi Buttigiegin noustua kaupungin pormestariksi.

Buttigieg kierteli ja selitti, kuinka hän yritti puuttua jengiväkivaltaan kaupungissa. Davis kääntyi Elizabeth Warrenin puoleen ja kysyi, kuulostiko vastaus vakuuttavalta.

– Ei, Warren täräytti.

Buttigiegin ongelma on surkea kannatus mustaihoisten äänestäjien keskuudessa. Hän on väittänyt sen johtuvan siitä, että musta väestö ei tunne häntä. Selitys ontuu. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että mustaihoiset tuntevat liiankin tarkasti hänen historiansa South Bendissä, jonka poliisia on syytetty rasismista.

Se, että Buttigieg menestyy hyvin pienissä ja valkoisissa Iowassa ja New Hampshiressa, ei vielä kanna pitkälle. Totuus tulee esiin, kun Etelä-Carolinassa äänestetään 29. helmikuuta. Osavaltion demokraateista 60 prosenttia on mustaihoisia. Joissain mielipidetiedusteluissa Buttigiegin kannatus heidän keskuudessaan on ollut 0 prosenttia.

Siihen päättyy pormestari-Peten presidenttitie.