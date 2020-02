Buttigieg jatkaa nousuaan demokraattien esivaaleissa – kyselyt kertovat roimasta noususta Iowan tuloskaaoksen jälkeen

Pete Buttigieg tapasi kannattajiaan torstaina New Hampshiren Merrimackissa.

Asiantuntijan mukaan vaikuttaa siltä, että kisan kuopus Pete Buttigieg on kahminut kannatusta ex-varapresidentti Joe Bidenin kustannuksella.

Yhdysvaltain demokraattisen puolueen esivaalit jatkuvat ensi tiistaina New Hampshiressa. Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan puolueen presidenttiehdokkuutta nuorimpana tavoitteleva Pete Buttigieg, 38, näyttäisi edelleen jatkavan kiivasta nousuaan.

Edellinen kierros Iowassa päättyi kaoottisissa tunnelmissa, eikä virallista voittajaa oltu teknisistä vaikeuksista johtuen julistettu vielä perjantai-iltaan mennessä Suomen aikaa. Kun äänistä oli laskettu 100 prosenttia, Buttigieg ja Bernie Sanders olivat kärjessä hiuksenhienolla erolla.

Buttigieg menestyi Iowassa odotettua paremmin. Hän julisti myös itsensä voittajaksi heti samana iltana, vaikka virallisista tuloksista ei tuolloin vielä ollut tietoakaan.

Buttigiegin osuus äänistä oli 26,2 prosenttia, Sandersin seuratessa perässä 26,1 prosentilla. Seuraavana tuleva Elizabeth Warren kahmi itselleen 18 prosentin osuuden ja neljänneksi yltänyt ex-varapresidentti Joe Biden jäi 15,8 prosenttiin.

Buttigieg menestyi jo Iowassa odotettua paremmin. WBZ-radiokanavan, Boston Globen ja Suffolkin yliopiston toteuttaman kyselyn perusteella Sanders olisi voittamassa New Hampshiressa 24 prosentin ääniosuudella, mutta Buttigieg hengittäisi hänen niskaansa 23 prosentilla.

Merkille pantavaa on Buttigiegin nopea nousu, sillä hänen kannatuksensa oli New Hampshiressa vielä maanantaina eli Iowan esivaalipäivänä peräti 12 prosenttiyksikköä matalampi. Kyselyn perusteella New Hamsphiren esivaalista näyttäisi tulevan kahden kauppa, sillä kolmantena kyselyssä oleva Warren saisi sen mukaan vain 13 prosenttia äänistä ja Biden vain 11 prosenttia.

Mielipidemittausten perusteella demokraattien presidenttiehdokaskisan kärjessä on Bernie Sanders. Pete Buttigieg hengittää hänen niskaansa lähietäisyydellä.

Myös muut mielipidetiedustelut povaavat Sandersia ja Buttigiegiä New Hampshiren kärkikaksikoksi. Real Clear Politics -sivusto on laskenut keskiarvon 47:stä kyselystä, ja niiden keskiarvot asettavat Sandersin toisen esivaalikierroksen voittajaksi 26,7 prosentin osuudella.

Buttigiegin osuuden keskiarvo on kyselyissä 22 prosenttia.

Los Angeles Timesin mukaan voitto tai vahva kakkossija New Hampshiressa lujittaisi Buttigiegin asemaa puolueen maltillisen siiven johtavana ehdokkaana. Heikompi menestys taas johtaisi kampanjan ontumiseen seuraavilla kierroksilla, jotka käydään Buttigiegin kannalta vaikeammissa osavaltioissa.

– Hänen on nyt ratsastettava tällä aallolla putoamatta, New Hampshiren yliopiston politiikantutkimuksen professori Dante Scala sanoi lehdelle.

Bostonissa sijaitsevan Suffolkin yliopiston mielipidetutkimuksen johtajan David Paleologosin mukaan Buttigieg vaikuttaa kahmineen ääniä aiemmin ennakkosuosikkina pidetyn Bidenin kustannuksella.

Paleologos arvioi, että aiemmin ennakkosuosikkina pidettyä Bideniä kannattavat vanhemmat äänestäjät uskoivat aiemmin, että tämä olisi ainoa ehdokas, joka kykenisi haastamaan varsinaisissa vaaleissa istuvan presidentin Donald Trumpin. Viime päivinä he näyttävät kuitenkin tulleen siihen tulokseen, että Biden ei olekaan voittamaton.

– Hän ei kyennyt voittamaan edes Iowassa. Hän ei yltänyt edes kolmen kärkeen, Paleologos huomautti.