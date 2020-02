Video: Satojentuhansien lepakoiden invaasio ajoi pikkukaupungin pakokauhun valtaan Australiassa

Lepakoiden pelätään tartuttavan ihmisiin tauteja.

Satojentuhansien hedelmälepakoiden invaasio on saattanut Inghamin pikkukaupungin asukkaat pakokauhun valtaan Queenslandin osavaltiossa Australiassa. Inghamissa asuu noin 4 300 asukasta, joten lepakoiden lukumäärä on ylittänyt kaupungin väkiluvun jo moninkertaisesti. Tilanne on vaikuttanut monin epämiellyttävin tavoin kaupungin arkeen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan lepakoiden pääyhdyskunta sijaitsee lähellä Inghamin sairaalaa, eivätkä pelastushelikopterit pysty enää operoimaan normaalisti, sillä niiden pelätään törmäävän ilmassa lentäviin lepakoihin. Kaupungin puistojen puut puolestaan ovat jo kärsineet merkittäviä vahinkoja kun niiden oksat eivät ole olleet riittävän vahvoja kestämään puihin laskeutuneiden lepakoiden painoa. Monet vanhemmat ovat aikeissa pitää lapsensa kotona sen sijaan että veisivät nämä tarhaan tai kouluun.

Pelko ei ole aiheeton, sillä osan Australiassa esiintyvistä lepakoista tiedetään kantavan verinaarmujen ja puremien välityksellä tarttuvaa lyssavirusta, joka aiheuttaa keskushermostosairaus rabiesta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Australiassa on vuosien saatossa todettu lyssavirustartunta kolmella ihmisellä, jotka kaikki kuolivat rabiekseen.

Newsweek-lehti kertoo lepakkoinvaasion aiheuttaneen kaupunkiin myös pahan hajuhaitan. Tilanteen ei uskota helpottavan hetkeen ja kaupunkia kohdannutta vitsausta on ehditty jo luonnehtimaan muun muassa ”rutoksi” sekä ”lepakkotornadoksi”.

– Vaikuttaa siltä kuin Australian jokainen lepakko olisi tällä hetkellä Inghamissa, Hinchinbrookin kreivikunnan pormestari Raymon Jayo luonnehti käynnissä olevaa ilmiötä A Current Affair -ohjelman haastattelussa. Jayon mukaan ongelmia lisää se, että lepakoita on kaupungissa hetki hetkeltä enemmän.

Ongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua, sillä Queenslandin osavaltion lainsäädännön mukaan lepakot ovat suojeltuja. Newsweek-lehden mukaan lepakoiden karkottamiseen olisi olemassa useita menetelmiä, kuten niiden säikäyttäminen savulla, äänillä ja valoilla. Lainsäädäntö kuitenkin kieltää näiden menetelmien käytön lepakoiden pesintäaikana.

Pormestari Jayo pitää tilannetta hankalana.

– Täällä on neljää eri lepakkolajia ja koska ne kaikki pesivät eri aikoihin, meille tuskin avautuu sopivaa aikaikkunaa niiden karkotusyrityksille.