Valitaanko Trumpin haastajaksi 38-vuotias homoseksuaali? – Iowalainen tukija järkyttyi kuullessaan totuuden: ”Haluan ääneni takaisin”

Iowassa yllättäneellä Pete Buttigiegillä on vastassaan isoja esteitä matkalla Yhdysvaltojen presidentiksi.

Iowan osavaltion esivaalikaaoksen pölyn vielä laskeutuessa sekavan taistelun selkein voittaja on selvillä. Pete Buttigieg onnistui lyömään useimmat ennakkoarviot ja nousemaan lähes tasatulokseen ennakkosuosikki Bernie Sandersin kanssa.

Vielä tammikuun lopussa Buttigieg oli mielipidemittauksissa selvästi Sandersin jäljessä ja tasalukemissa valtakunnallisesti suositun Joe Bidenin kanssa. Iowan vaalikokouksissa Biden kuitenkin jäi kisassa neljänneksi ja selvästi Buttigiegin taakse.

Yllä olevalla videolla Pete Buttigiegin iowalainen tukija järkyttyy kuullessaan ehdokkaan olevan homoseksuaali.

Nuoren Buttigiegin menestys on huima suoritus, joka on jäänyt uutisoinnissa Iowan fiaskoksi muuttuneen tuloksenlaskennan varjoon.

Tulos on saanut amerikkalaiset kysymään: voisiko seuraava presidentti sittenkin olla Pete Buttigieg, 38-vuotias avoimesti homoseksuaali indianalaisen pikkukaupungin entinen pormestari?

Samaan aikaan esille ovat nousseet ne haasteet joita ”Pormestari Petellä” on edessään matkalla Valkoiseen taloon.

Presidentin tehtävää ajatellen Buttigiegillä on lähes täydellinen ansioluettelo. Älykäs nuorukainen pääsi lukioikäisenä kesäharjoittelijaksi legendaarisen demokraattisenaattorin Ted Kennedyn toimistoon ja hankki koulutuksensa Harvardin ja Oxfordin eliittiyliopistoissa. Hän on esiintynyt konserttipianistina ja puhuu seitsemää vierasta kieltä.

Pete Buttigieg pääsi grillaamaan kampanjoidessaan Des Moinesissa Iowassa viime elokuussa.

Vuonna 2011 vasta 29-vuotias Buttigieg valittiin indianalaisen South Bendin kaupungin pormestariksi. Myöhemmin hän otti tehtävästä virkavapaata ja palveli seitsemän kuukauden ajan Afganistanin sodassa laivaston sotilaana. Vuonna 2015 Buttigieg valittiin jatkokaudelle pormestariksi murskaavalla äänimäärällä.

Tästä päästäänkin hänen heikkouksiinsa presidenttikisaa ajatellen. Buttigieg ei ole ehtinyt toimia kongressiedustajana tai kuvernöörinä. Valituksi tullessaan hän olisi kaikkien aikojen nuori presidentti.

Uudelleenvalintakampanjansa aikana Buttigieg myös paljasti olevansa homoseksuaali.

Myöhemmin Yhdysvallat on saanut tutustua myös hänen Chasten-puolisoonsa, ja parin tarina on koskettanut monia. Jopa konservatiivisessa ja uskonnollisessa Indianassa Buttigiegin kaapista tulemista seurasi hänelle äänivyöry.

Vaali-iltana parrasvaloissa Buttigiegin vierellä oli myös aviomies Chasten Buttigieg.

Saman tapahtuminen valtakunnallisessa presidenttikisassa ei ole läheskään yhtä varmaa. Merkkejä tästä nähtiin yhdessä Iowan vaalikokouksista, jossa paikalla ollut media haastatteli Buttigiegiä äänestänyttä paikallista naista.

Kun toimittaja kysyi naiselta ehdokkaan homoudesta, oli hänen reaktionsa mieleenpainuva.

– Väitätkö että hänen puolisonsa on samaa sukupuolta? Pilailetko? nainen vastasi järkyttyneenä.

– Siinä tapauksessa en halua ketään sellaista Valkoiseen taloon. Joten voisinko saada korttini takaisin? hän sanoi viitaten täyttämäänsä äänestyskorttiin.

Kyseisen naisen ja miljoonien muiden amerikkalaisten jyrkkä suhtautuminen homouteen on peräisin syvästä kristillisestä vakaumuksesta. Naisen reaktio on herättänyt huomiota Yhdysvalloissa ja tieto siitä kantautui myös Buttigiegin korviin.

– Olen ehdolla ollakseni myös hänen presidenttinsä, ehdokas vastasi.

Demokraattien presidenttiehdokkaan valinnassa keskeisessä osassa on musta vähemmistö, joka on keskimäärin muuta väestöä uskonnollisempaa. Mielipidemittauksissa Buttigiegillä on ollut suuria vaikeuksia kerätä kannatusta mustilta äänestäjiltä.

Washington Post -lehden valtakunnallisessa kyselyssä tammikuussa Buttigiegin kannatus mustien demokraattiäänestäjien keskuudessa oli vain kaksi prosenttia. Samaan aikaan Biden keräsi 48 ja Sanderskin 20 prosentin kannatuksen samalta ryhmältä.

Buttigiegin joukot ovat syyttäneet tilanteesta sitä, ettei nuorta ehdokasta vielä tunneta kunnolla koko maassa. Toiset ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei Buttigieg yksinkertaisesti puhuttele kaikkia amerikkalaisia, ja että hänen homoutensa voi olla useimmille liikaa.

Pete Buttigiegin kannatus mustien demokraattiäänestäjien keskuudessa oli tammikuussa vain kaksi prosenttia.

Ensimmäiseen testiin hän joutuu 29. helmikuuta Etelä-Carolinassa, joka on ensimmäinen merkittävän mustan vähemmistön omaava esivaaliosavaltio. Mittauksissa Buttigiegin kannatus on jäänyt osavaltiossa alle kymmeneen prosenttiin. Mustien äänestäjien äänestäjien keskuudessa hänen kannatuksensa oli hiljattain tehdyssä kyselyssä pyöreät nolla.

– Monet ihmiset uskovat ettei heidän Jumalansa anna heidän tukea häntä, muotoilee mustaihoisten demokraattinaisten ryhmää Etelä-Carolinan osavaltiossa johtava Mattie Thomas uutistoimisto Reutersille.

Iowan ovensuukyselyissä Buttigiegin kuitenkin havaittiin onnistuneen saamaan odotettua enemmän tukea paitsi eri ikäryhmiltä, myös monilta vähemmistöiltä. Menestys osavaltiossa perustui myös eri poliittisten laitojen laajaan tukeen, jota pidetään hyvänä merkkinä presidentti Donald Trumpin lyömisen kannalta.

Ensi viikolla pidettävään New Hampshiren esivaaliin Buttigieg lähtee Sandersiin nähden altavastaajana. Mutta torstaina julkaistussa mielipidekyselyssä Buttigiegin kannatus oli noussut 21 prosenttiin, joka on kymmenen prosenttia Sandersin takana.

Samassa kyselyssä Bidenin kannatus jäi vain 12 prosenttiin. Jos Buttigiegin noste ja maltillisten demokraattien ennakkosuosikkina pidetyn Bidenin alavire jatkuvat, voivat Pormestari-Peten mahdollisuudet voittoon kasvaa.