IS kysyi Greta Thunbergilta mielipidettä Suomen ilmastotoimista – ”Mikään ei ole enää itsestäänselvyys”

Paikalliset olivat kiitollisia Thunbergin vierailusta Pohjois-Ruotsin saamelaisalueelle.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg ei halua ottaa kantaa suomalaisten ilmastotekoihin. Hänen mielestään ilmastokriisi on globaali ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia.

Thunberg oli mukana lyhyessä tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin Pohjois-Ruotsissa Jokkmokkin markkinoiden yhteydessä perjantaina. Kansainvälistä huomiota herättäneen ilmastolähettilään on kutsunut saamelaisalueelle nuorten järjestö Sáminuorra.

Saamelaiset nuoret olivat kiitollisia siitä, että Thunberg saapui paikalle ja käänsi maailman huomion saamelaisalueen ongelmiin.

– Olemme puhuneet ilmastoasioita jo pitkään, mutta kukaan ei ole kuunnellut. Nyt saimme huomiota omille asioillemme ja olemme siitä erittäin iloisia, Julian Rensberg ja Sanna Vannar Sáminuorrasta totesivat.

Saamelaisnuoret kutsuivat Thunbergin Jokkmokkiin Pohjois-Ruotsiin.

Katso yllä olevalta videolta Greta Thunbergin puhe Ruotsin Jokkmokkissa.

Nuorten mielestä saamelaiset ovat osanneet aina elää sovussa luonnon kanssa. Nuoret kantavat huolta alkuperäiskansan elämäntavan ja elinkeinon tulevaisuudesta.

– Tiedämme mitä voimme tehdä ja mitä emme. Emme poimi marjoja kuin juuri sen verran kuin tarvitsemme, Vannar antoi esimerkin.

Pieni ja hento Thunberg vastaili toimittajien kysymyksiin parhaansa mukaan. Hän ei halua puhua yksittäisten valtioiden ilmastoteoista, vaan pitää ilmastokriisiä globaalina ongelmana.

– Emme keskity yksittäisiin valtioihin, vaan toimimme globaalisti ja yhdessä. Mikään ei ole enää itsestäänselvyys. Nuoria pitää kuunnella, hän painotti.

”Meidän maapallomme, meidän vastuumme”, julistivat Thunberg ja paikalliset nuoret.

Thunbergin taustalla toimii #FridaysForFuture -liike, joka sai alkunsa elokuussa 2018, kun 15-vuotias Greta istui Ruotsin valtiopäivätalon edessä kolmen viikon ajan protestoidakseen ilmastokriisin huonoa hoitoa vastaan.

Siitä lähtien ruotsalaisteini on noussut ilmastoaktivistien esikuvaksi eri puolilla maailmaa käsin kirjoitetun banderollinsa ”Skolstrejk för klimatet” (Koululakko ilmaston puolesta) kanssa. Legendaarinen kyltti oli mukana myös Jokkmokkissa.

Thunberg on kertonut alkaneensa kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen jo yhdeksänvuotiaana, jolloin hän lopetti lihansyönnin ja luopui kaiken turhan ostamisesta.

Greta Thunbergin ilmastolakoista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö.

Gretalla on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä ja hän on puhunut avoimesta sen tuomista vaikeuksista. Hän on kärsinyt masennuksesta, johon aktiivinen toiminta ilmaston puolesta on tuonut helpotusta.

Joulukuussa 2018 Thunberg piti puheen Puolan Katowicessa järjestetyssä YK:n ilmastokokouksessa. Tammikuussa 2019 hän osallistui maailman talousfoorumiin Davosissa.

23. syyskuuta 2019 pidetyssä YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa Thunberg piti puheen, jossa hän syytti maailman johtajia toimettomuudesta ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien romahtamisen suhteen.