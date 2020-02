Hengityssuojaimet ja suojavarusteet loppumassa koronaviruksen takia

WHO:n johtaja sanoo olevansa henkilökohtaisesti yhteydessä tavarantoimittajiin.

Hengityssuojaimet ja muut suojavarusteet ovat maailmanlaajuisesti vaarassa loppua uuden koronavirusepidemian takia, varoitti Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja perjantaina.

– Maailmassa on tällä hetkellä krooninen pula suojavarusteista, Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi. Tedros sanoi olevansa henkilökohtaisesti yhteydessä tavarantoimittajiin, jotta jakeluketjun mahdolliset pullonkaulat saataisiin korjattua.

WHO kertoi jo aikaisemmin tällä viikolla lähettäneensä muun muassa hengityssuojaimia, suojahanskoja ja testipakkauksia apua pyytäneisiin maihin.

Tedrosin mukaan osa maista ei vieläkään ole suostunut jakamaan tartuntatapauksia koskevia tietoja muille.

– Yksikään maa tai organisaatio ei selviä tästä yksin. Paras ja ainoa toivomme perustuu yhteistyöhön. Meillä on yhteinen vihollinen, joka on vaarallinen ja voi aiheuttaa vakavia sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia mullistuksia. Nyt on aika käydä taisteluun yhdessä, Tedros korosti.