Thaimaan terveysministeri: Jos turisti ei käytä hengityssuojainta, hänet tulisi potkaista ulos maasta

Ministeri pyysi myöhemmin anteeksi avautumistaan.

Thaimaan terveysministerin mielestä hengityssuojainta käyttämättömät länsimaiset turistit tulisi karkottaa maasta. Ministeri Anutin Charnvirakul jakoi perjantaina itse hengityssuojaimia maan pääkaupungin Bangkokin keskustassa.

– Tällaiset ihmiset pitäisi potkaista ulos maasta, ministeri uhosi sen jälkeen, kun jotkut turisteista eivät olleet suostuneet ottamaan vastaan hengityssuojaimia.

Terveysministeri pyysi myöhemmin Facebook-sivullaan anteeksi avautumistaan ja sanoi "menettäneensä hermonsa", koska jotkut ihmiset käyttäytyivät välinpitämättömästi, vaikka uusi koronavirus on jo levinnyt maahan.

Asiantuntijoiden mukaan hengityssuojaimista on hyötyä lähinnä niille, joilla on jo oireita, sekä sairastuneita hoitaville. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut ihmisiä lähinnä pesemään usein käsiään ja välttämään kasvojensa koskettelua.

Thaimaassa on todettu 25 koronavirustartuntaa. Sairastuneista yhdeksän on jo toipunut.