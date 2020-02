Japanissa eristettynä olevalla risteilyaluksella on paljastunut yli 40 uutta koronavirustartuntaa

Matkustajat on määrätty pysymään hyteissään.

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu ainakin 41 uutta koronavirustartuntaa, maan viranomaiset kertoivat varhain perjantaina. Yhteensä tartunnan saaneita on laivalla jo vähintään 61.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin tiistaina. Aluksella on noin 3 700 ihmistä. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Laivalla oleville ihmisille on kerrottu, että he joutuvat jäämään alukselle karanteeniin 14 päiväksi. Määräys koskee myös heitä, joiden virustesti on osoittautunut negatiiviseksi. Eristys voi kestää jopa 19. helmikuuta asti.

Yhteensä laivalla on toistaiseksi testattu noin 270 ihmistä. Aiemmin sairastuneet on kuljetettu maihin hoitoon, ja samaa toimenpidettä valmistellaan nyt uusien tartunnansaaneiden osalta, Japanin terveysministeri kertoo.

Laivalla testattiin ensin ihmiset, joilla oli hengitystieinfektion oireita tai joiden tiedettiin olleen kontaktissa aiemmin sairastuneen matkustajan kanssa. Nyt testauksia mahdollisesti laajennetaan, ministeri sanoo.

Uutistoimisto AFP:n mukaan aluksella olijat on määrätty pysymään hyteissään. Se on aiheuttanut matkustajissa niin hämmennystä kuin tylsistymistäkin.

Virustartuntoja on varmistettu jo lähes 30 maassa. Kaikista tartunnoista yhteensä kolmisen sataa on todettu Kiinan ulkopuolella.