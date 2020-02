Kiinan valtion media: koronaviruksesta varoittanut kiinalaislääkäri ei olekaan kuollut – kriittisessä tilassa sairaalassa

Silmälääkäri Li Wenliangia hoidetaan teho-osastolla koronavirustartunnan vuoksi. Tuore tieto näyttää kumoavan aiemmat tiedot hänen kuolemastaan.

Kollegoitaan koronaviruksesta varoittanut kiinalainen lääkäri Li Wenliang on sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi, Kiinan valtion englanninkielinen sanomalehti Global Times kertoo. Lehti perustaa tietonsa wuhanilaiseen sairaalaan, jonka mukaan lääkäri on kriittisessä tilassa ja hänen sydämensä pysähtyi kello 21.30 paikallista aikaa. Sen jälkeen hän on ollut kehonulkoisessa happeuttamisessa, eli ECMO-hoidossa.

Hoitoa käytetään hengityksen tai verenkierron vaikeassa vajaatoiminnassa, jolloin tavanomaiset hoitomuodot ovat riittämättömiä.

Uusi tieto kumoaa Global Timesin aiemman tiedon, jonka mukaan Li Wenliang, 34, olisi kuollut koronavirukseen.

Kiinan Wuhaniin rakennettiin väliaikaissairaala koronaviruksen vuoksi.

Li joutui vaikeuksiin sen jälkeen, kun hän yritti varoittaa lääkärituttujaan ja kehottaa heitä suojautumaan koronavirustartunnalta. Hänet vietiin poliisiasemalle syytettynä huhujen levittämisestä. Palattuaan töihin 10. tammikuuta Li alkoi itsekin oirehtia. Hän joutui sairaalahoitoon 12. tammikuuta.

Global Timesin mukaan Li Wenliangin vaimo on raskaana. Vaimo on niin ikään saanut koronavirustartunnan.