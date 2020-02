Ruotsiin iski pekonipula, kauppojen hyllyt tyhjinä jo viikkoja: ”Tilanne on ollut aika kaoottinen”

Useat eri syyt, kuten kuivuus ja afrikkalainen sikarutto, ovat pekonipulan takana.

Ruotsissa on tällä hetkellä huutava pula pekonista ja muista possutuotteista, Sveriges Radio uutisoi. Pula on pahin vuosikymmeniin ja monissa ruokakaupoissa ei ole ollut pekonia tarjolla viikkoihin.

– Tilanne on todella ollut aika kaoottinen. En ole kokenut vastaavaa. Tämä on ihan ainutlaatuista. Varastoissa ei ole yhtään lihaa, joten kaikki, mikä tulee, menee suoraan hyllyille tai lihantuotantoon, päivittäistavaraketju Coopin lihasta vastaava päällikkö Majsan Pense sanoo.

Pensen mukaan possunlihasta on ollut puutetta etenkin viime viikkojen aikana. Hänen mukaansa tilanteeseen on monta syytä.

– Kyse on oikeastaan neljästä asiasta. Osin vaikuttaa vielä vuoden 2018 kuivuus. Kiinassa on sikaruttoa. Meillä on kasvanut ruotsalaisen sianlihan kysyntä. Lopuksi meillä oli nämä pitkät jouluvapaat, jotka ovat vaikuttaneet etenkin tammikuuhun.

Myös Axfoodissa, joka omistaa esimerkiksi vähittäiskauppaketjut Willysin ja Henköpin, pekonipula on pantu merkille, Expressen kertoo.

Axfoodin lehdistövastaava Claes Salomonsson viittaa Pensen tavoin vuoden 2018 kuivuuteen, jolloin siankasvattajat joutuivat teurastamaan odotettua enemmän sikoja. Hän kuitenkin toteaa, että kuivuuden lisäksi myös kysynnän kasvu Kiinassa, kun siankasvattajat siellä ovat joutuneet lopettamaan eläimiä sikaruton takia, on pekonipulan takana.

– Hinnat ovat nousseet, Salomonsson toteaa.

Salomonssonin mukaan tilanne ei kuitenkaan ole akuutti.

– Pitää paikkansa, että meillä on ollut ja on vieläkin tiukka tilanne, mitä tulee etenkin pekonin saatavuuteen myymälöissämme. Mutta oman Garant-tavaramerkkimme ansiosta, sillä on oma pekonitoimittaja, olemme silti onnistuneet selviytymään tilanteesta melko hyvin.