Republikaanien mukaan Trump ei syyllistynyt virkarikokseen – nämä 4 tekijää saattoivat ratkaista presidentin kohtalon

Amerikkalais- ja brittimediassa on pohdittu syitä sille, miksi Trump vapautettiin virkasyytteistä.

Valtakunnanoikeutena toiminut senaatti vapautti odotetusti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkasyytteistä keskiviikkona. Senaattorit perustelivat vapauttamista eri tavoin. Valtaosa sanoi, etteivät presidentin toimet yksinkertaisesti ylittäneet viraltapanon kynnystä. Moni vaikutti kuitenkin myöntävän, että Trump oli yrittänyt painostaa Ukrainaa tutkimaan hänen poliittisia vastustajiaan ja käyttänyt panttina kongressin Ukrainalle hyväksymää sotilasapua, New York Times kertoo.

Senaatti äänesti puoluerajojen mukaisesti syytteestä, joka käsitteli kongressin toiminnan estämistä. Kaikki 53 republikaanisenaattoria vapauttivat Trumpin, kaikki 45 demokraattisenaattoria ja kaksi sitoutumatonta senaattoria äänestivät presidentin syyllisyyden puolesta. Vallan väärinkäyttöä koskeneessa syytteessä Utahin republikaanisenaattori Mitt Romney oli ainoa, joka lipesi puolueensa linjasta ja äänesti presidentin syyllisyyden puolesta.

Amerikkalais- ja brittimediassa on listattu syitä siihen, mitkä tekijät saattoivat vaikuttaa siihen, että senaatti ei lopulta tuominnut Trumpia.

1. Presidentin suosio

Suuri syy siihen, miksi republikaanit eivät äänestäneet presidenttiä vastaan, oli Trumpin kannatus. BBC:n mukaan Trumpin kannatus republikaanien keskuudessa on 94 prosenttia. Vuoden 2018 välivaaleissa moni Trumpia vastustaneista republikaaniehdokkaista hävisi kilpansa, minkä on tulkittu olevan osoitus siitä, etteivät republikaaniäänestäjät lämpene poliitikoille, jotka eivät ole lojaaleja presidentille.

Joistain Trumpin aiemmista vastustajista on myös tullut presidentin kannattajia. Esimerkiksi Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Graham vastusti aikoinaan Trumpin presidenttiyttä.

– Jos me asetamme Trumpin ehdolle, me tuhoudumme ja me ansaitsemme sen, Graham twiittasi vuonna 2016.

Trump valittiin kuitenkin republikaanien presidenttiehdokkaaksi ja myöhemmin Yhdysvaltojen presidentiksi. Grahamista on tullut presidentin lojaali tukija, joka jo joulukuussa sanoi tekevänsä kaikkensa varmistaakseen, että virkarikosoikeudenkäynti on nopeasti ohi.

– Yritän antaa aika selkeän signaalin siitä, että olen tehnyt päätökseni. En yritä esittää olevani reilu valamies, Graham sanoi CNN:n mukaan.

Lindsey Grahamista tuli Donald Trumpin tukija.

2. Vaalivuosi

Alaskan republikaanisenaattori Lisa Murkowski oli yksi niistä, jotka kritisoivat Trumpia. Murkowskin mukaan presidentin käytös oli ollut ”häpeällistä ja väärin”. Murkowskin mukaan oli kuitenkin lopulta tavallisten kansalaisten asiana antaa lopullinen tuomio Trumpin toiminnasta, kun tulevasta presidentistä äänestetään ensi marraskuussa.

– En voi äänestää tuomion puolesta. Perustuslaki mahdollistaa virkasyytteen, mutta ei vaadi sitä kaikissa tapauksissa, Murkowski sanoi Politicon mukaan ennen äänestystä.

Lisa Murkowskin mukaan äänestäjät voivat presidentinvaaleissa vaikuttaa siihen, jatkaako Trump virassaan vai ei.

Myös Tennesseen republikaanisenaattori Lamar Alexander oli samoilla linjoilla.

– Päätin, että hän teki sen. Eikä hänen olisi pitänyt tehdä sitä. Mutta perustuslain mukaan ihmisten tulisi päättää, kun presidentti tekee jotain, joka on epäsopivaa. Se on äänestäjien asia, Alexander sanoi USA Todayn haastattelussa.

Lamar Alexanderin mukaan Trumpin toiminta ei ylittänyt viraltapanon korkeaa kynnystä.

Esiin on myös nostettu se, että osa senaattoreista kamppailee paikoistaan. Esimerkiksi Mainen republikaanisenaattori Susan Collins pyrkii säilyttämään paikkansa marraskuisissa vaaleissa. Collins kritisoi CBS Newsin haastattelussa Trumpin toimintaa, mutta sanoi kuitenkin äänestävänsä presidentin vapauttamisen puolesta, koska uskoi Trumpin ottaneen opiksi.

– Yhdysvaltain presidentin ei pitäisi pyytää vierasta valtiota tutkimaan poliittista kilpailijaa. Se on epäsopivaa. Se puhelu oli kaukana täydellisestä.

Collins kuitenkin kiisti, että pyrkimys tulla uudelleen valituksi senaattiin olisi vaikuttanut hänen päätökseensä.

3. Presidenttiä vastaan äänestäminen olisi historiallista

Mitt Romney teki historiaa olemalla ensimmäinen senaattori, joka on virkarikosoikeudenkäynnissä äänestänyt omasta puolueestaan valitun presidentin syyllisyyden puolesta, The Washington Post kertoo.

Mitt Romney liikuttui kertoessaan, että äänestäisi presidenttiä vastaan.

Jotta Trump olisi voitu tuomita, hänen syyllisyytensä puolesta olisi pitänyt äänestää yhteensä 67 senaattoria. Koska republikaaneilla on senaatissa 53 senaattorin enemmistö, ei Trumpin viraltapanoa missään vaiheessa pidetty todennäköisenä.

4. Senaatin kokoonpano ei heijasta Yhdysvaltoja

The Guardian on nostanut esille sen tosiasian, ettei senaatin kokoonpano heijasta puolueiden valtasuhteita Yhdysvalloissa, kun katsotaan äänestäjien määrää. Viimeisissä kahdessa senaatin vaaleissa demokraattien ehdokkaat ovat saaneet 29 miljoonaa ääntä republikaaneja enemmän. Silti republikaanien enemmistö on kutistunut vain kahdella paikalla.

Syynä on se, että jokainen osavaltio saa kaksi senaattoria riippumatta siitä, kuinka paljon ihmisiä osavaltiossa asuu.

Senaatissa on kaksi senaattoria jokaisesta osavaltiosta.

Näin ollen republikaanit onnistuivat esimerkiksi estämään todistajien kuulemisen oikeudenkäynnissä, vaikka enemmistö amerikkalaisista kannatti sitä. Tosin vaikka todistajia olisi kuultu, tuomio Trumpille olisi ollut epätodennäköinen.